9-11 Μαΐου και στον Βόλο Μπύρες και Επιστήμη, πάνε μαζί…

To Pint of Science δεν είναι ένα ακόμη τυπικό επιστημονικό φεστιβάλ. Είναι μια πολυσυλλεκτική επιστημονική εμπειρία με μια μπύρα ανά χείρας, ή με ό,τι ποτό – αφέψημα τραβάει η ψυχή σου για περισσότερη επιστημονική κουβέντα. Και το καλύτερο; Η κοινωνική ζύμωση αυτή θα εξελίσσεται στο αγαπημένο σου bar! Φτάνοντας στην 5η διοργάνωση του, το Pint of Science Greece, το φεστιβάλ που έχει προσφέρει πολλές δροσιστικές «φυσαλίδες» εγκεφαλικής χαράς κυκλοφορώντας στα bars, γιορτάζει με ένα πολυδιάστατο τριήμερο, σε 3 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο). Περισσότεροι από 20 επιστήμονες θα βρεθούν μπροστά στους θαμώνες των bars σκορπώντας επιστημονική μαγεία σε ένα ευχάριστο γιορτινό κλίμα! Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει με άλλα λόγια όλα όσα θα ήθελες να μάθεις και να ακούσεις για την επιστήμη που σε ενδιαφέρει, με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο! Ας δούμε γεμάτο το ποτήρι από την αρχή. Το Pint of Science είναι μια πρωτότυπη και ξεχωριστή ετήσια διοργάνωση που πραγματοποιείται από το 2013 ανά την υφήλιο. Πρόκειται για ένα μεγάλο κίνημα στα πλαίσια της διάχυσης της επιστήμης που ξεκίνησε από μια παρέα φίλων ερευνητών στα εργαστήρια του Imperial College of Science, Technology and Medicine στο Λονδίνο. Σκοπός είναι να έρθουν κοντά οι επιστήμονες και η κοινωνία με τρόπο απλό και άμεσο, στο οικείο και φιλικό περιβάλλον ενός bar. Όραμα της ομάδας είναι να διαδοθεί το πάθος για τη γνώση και την επιστημονική έρευνα. Φέτος από τις 9 έως 11 Μαΐου νέοι και διακεκριμένοι ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία, θα δώσουν τον καλύτερο διαδραστικό τους εαυτό μέσα από σύντομες ομιλίες σε κεντρικά bars του Βόλου, ταυτόχρονα με συναδέλφους τους ερευνητές σε άλλες 25 χώρες και περισσότερες από 200 πόλεις ανά τον κόσμο. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, σε συγκεκριμένα bars και με ελεύθερη είσοδο η επικοινωνία επιστημόνων και κοινού, με καταλύτη την αιθανόλη, θα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαλαρή και εποικοδομητική συζήτηση. Σε περιμένουμε από τις 19:00, 9 με 11 Μαΐου, στα bars Friends και Καλειδοσκόπιο του Βόλου.