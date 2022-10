8 συμβουλές για περιποίηση προσώπου το φθινόπωρο

Μπορεί η θερμοκρασία να βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, όσο όμως και να προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, το καλοκαίρι δεν είναι πιά εδώ. Πλέον, βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του φθινοπώρου και έφτασε η ώρα να δούμε πως θα περιποιηθούμε το δέρμα μας, ώστε πρώτον να διορθώσουμε ότι προβλήματα άφησε ο ήλιος και η θάλασσά και να το προετοιμάσουμε για τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Δώστε έμφαση στην αποκατάσταση

Βρισκόμαστε σε μία χώρα με μπόλικο ήλιο και αν δεν περάσατε το καλοκαίρι σας σε κάποιο υπόγειο, τότε το πιο πιθανό είναι το δέρμα σας να εκτέθηκε σε μεγάλο βαθμό στον ήλιο. Αν βάλετε στην εξίσωση ο Σεπτέμβρης θύμιζε περισσότερο Ιούνιο, τότε μιλάμε για σχεδόν 4 μήνες που το δέρμα μας εκτέθηκε στις UV ακτίνες του ήλιου.

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι πιο ευάλωτες περιοχές είναι ο λαιμός και το πρόσωπο και αν εντοπίσετε κάποιον αποχρωματισμό ή φακίδες τότε είναι πολύ πιθανό πως προέρχονται από την υπερεκθεση σε ακτίνες UV. Ανάλογα τον βαθμό που έχει υποστή ζημιά το δέρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από απλά προϊόντα όπως οι κρέμες προσώπου της Juliette Armand, έως χάπια και θεραπείες laser. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ρωτήσετε τον δερματολόγο σας για να σας δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις.

Ελατώστε τα Οξέα και τα ρετινοειδή

Το δέρμα γίνεται πιο ξηρό και άρα πιο ευαίσθητο τον χειμώνα. Είναι αρκετά σύνηθες να αποφεύγεται η απολέπιση, όμως αυτό πρώτον δεν ισχύει και δεύτερον δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Θα σας προτείναμε απλά να χρησιμοποιήσετε λιγότερο ισχυρά προϊόντα ώστε να αποφυγετε ερεθισμούς που μπορεί να προκύψουν από την ευαισθησία του δέρματος. Αντι λοιπόν για κάποιο scrub, χρησιμοποιήστε απολεπιστικό το οποίο θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τις νιφάδες και παράλληλα θα ενυδατώσει το δερμα.

Χρησιμοποιήστε περισσότερα ελαία

Όσο πλησιάζουμε προς τον χειμώνα, οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι όλο και συχνότερες. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα τον χειμώνα καθώς οι εναλλαγές ζεστού κρύου (π.χ. Από εσωτερικό χώρο σε εξωτερικό) επηρεάζουν αρνητικά το δέρμα με αποτέλεσμα να αφυδατώνεται, να γίνεται πιο ξηρό και να δημιουργούνται νιφάδες. Όλα τα παραπάνω θα λυθούν αν στην καθημερινή σας ρουτίνα εντάξετε έλαια τα οποία όχι μόνο θα θρέψουν το δέρμα σας αλλά θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα και στην ενυδάτωση του.

Μην ξεχνάτε την Βιταμίνη C

Η Βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τον ανθρώπινο οργανισμό γενικότερα και όχι μόνο για το δέρμα. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε κάνει το δέρμα πιο λαμπερό, ενώ επιπλέον συμμετέχει στην δημιουργία κολλαγόνου, την ενυδάτωση και προστατεύει από διάφορους εξωτερικούς εχθρούς. Επίσης, βοηθάει στην αποκατάσταση του δέρματος από την καλοκαιρινή ταλαιπωρία των ακτίνων UV και στην επιβράδυνση της δημιουργίας ρυτίδων. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για την χρησιμότητα της βιταμίνης C; Μάλλον όχι. Οπότε προμηθευτείτε τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης προσώπου και μην ξεχνάτε να προσθέσετε στην διατροφή σας τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C.

Μην ξεχνάτε τα προϊόντα με SPF

Τα αντηλιακά προσώπου πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όλο τον χρόνο Οι ακτίνες UV θα συνεχίσουν να προκαλούν ζημιά και το χειμώνα, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων όλη την προσπάθεια που κάνετε. Εκτός από το πρόσωπο απλώστε το αντηλιακό σας και σε άλλες περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο όπως ο λαιμός, τα αυτιά και τα χέρια.

Χρησιμοποιήστε προβιοτικά

Η περιποίηση δέρματος με προβιοτικα είναι κάτι αρκετά νέο στον χώρο της κοσμητολογίας. Πάνω-κάτω λειτουργεί με τα συμπληρωματα διατροφης τα οποία βοηθούν το στομάχι. Είναι ιδανικό για μεικτά δέρματα ή για περιπτώσεις που που το δέρμα αλλάζει από λιπαρό σε ξηρό ανάλογα τις καιρικές συνθήκες

Αλλάξτε καθαριστικό προσώπου

Αν τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιούσατε κάποιον αφρό ή κάποιο scrub για καθαρισμό προσώπου, τότε καλύτερα να το αλλάξετε σε κάτι πιο κρεμώδες που ιδανικά θα έχει ως βάση κάποιο έλαιο. Ο λόγος απλός. Το δέρμα σας δεν θα είναι όσο λιπαρό πρέπει και άρα θα πρέπει να μην το ταλαιπωρείτε με σκληρές υφές.

Διατροφή και ύπνος

Κάποια από τα παραπάνω σίγουρα τα έχετε ξανακούσει, κάποια άλλα ίσως όχι. Σίγουρα θα σας βοηθήσουν, όμως τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την σημασία που έχουν η σωστή διατροφή, ο ύπνος και η γυμναστική. Ειδικά τα δύο πρώτα έχουν ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στο δέρμα. Προτιμήστε λοιπόν μη ζωϊκές ή επεξεργασμένες τροφές όπως φρούτα και λαχανικά και κοιμηθείτε νωρίς το βράδυ. Αποφύγετε διάφορες βλαβερές συνήθειες όπως αλκοόλ, τσιγάρο, άγχος και σύντομα θα δείτε το δέρμα να λάμπει και να σφύζει από υγεία.