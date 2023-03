Κρακοβία: Τρομακτικά κέρινα ομοιώματα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον έγιναν viral

Βίντεο με τα κέρινα ομοιώματα του πρίγκιπα της Ουαλίας και διαδόχου του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίλιαμ και της συζύγου του, πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον σε Μουσείο στην Πολωνία έγιναν viral στο TikTok.

Το κέρινο ομοίωμα της Κέιτ Μίντλετον απλά δεν θυμίζει καθόλου την πριγκίπισσα και εκείνο του πρίγκιπα Ουίλιαμ σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί κολακευτικό.

Το πρόσωπο του κέρινου ομοιώματος του πρίγκιπα φαίνεται να αντιστέκεται σε δυνατό άνεμο ή σε αέρα από πιστολάκι και τα μαλλιά του είναι τραβηγμένα προς τα πίσω και τα χείλη του ανοιχτά αποκαλύπτουν τα δόντια του, σχολιάζεται σε δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο, στα οποία αμφισβητείται η εμπειρία στην κηροπλαστική του δημιουργού των φιγούρων.

Glad to see Kraków's wax museum getting the international attention it's always deserved.

Friends of mine recently had to abandon their visit after a few minutes because their daughter was so scared https://t.co/8G78QQaZVC

— Daniel Tilles (@danieltilles1) March 8, 2023