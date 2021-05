Βρετανία: O κύριος και η κυρία Τζόνσον – Η μυστική τελετή των 30 λεπτών

Είναι ένα παραμύθι που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μία συντηρητική κοπέλα την Κάρι Σίμοντς (Carrie Symonds), και το «αφεντικό της» Μπόρις Τζόνσον. Η μυστική τελετή των 30 λεπτών έγινε στο παρεκκλήσι της Παναγίας του Αββαείου του Ουέστμινστερ (Westminster Abbey), από τον πατέρα Daniel Humphreys, επικεφαλής του καθεδρικού ναού, ο οποίος επίσης βάπτισε τον Ουίλφρεντ (Wilfred) – γιο του Τζόνσον και της Σίμοντς- εκεί το περασμένο φθινόπωρο. Μια λιμουζίνα έφερε τη νύφη στη δυτική πόρτα του ναού.

Ο Μπόρις Τζόνσον φορούσε ένα μπλε σκούρο κοστούμι, γαλάζια γραβάτα, ενώ η 33χρονη νύφη φορούσε ένα εντυπωσιακό κεντημένο λευκό φόρεμα του Χρήστου Κωσταρελου αξίας 2.870 λιρών Αγγλίας, το οποίο όμως επέλεξε να το νοικιάσει από το My Wardrobe HQ μόλις με 45 λίρες την ημέρα. Στα μαλλιά της επέλεξε στεφάνι από λουλούδια. Σύμφωνα με την Daily Mail η νύφη περπάτησε στο Αββαείο με ήχους κλασσικής μουσικής, και ήταν «πολύ, πολύ χαρούμενη». Το νυφικό ήταν σε maxi γραμμή από ιβουάρ τούλι και μετάξι, κλειστό με ψηλό λαιμό και εντυπωσιακά μανίκια σε σχήμα καμπάνας.

Ο πρωθυπουργός, επέλεξε τον μικρότερο αδελφό του Λίο ως κουμπάρο του. Ενώ τα άλλα δύο αδέλφια του ήταν “παρών” στο γάμο. Ο γιός τους, λέγεται, ότι συνόδευε τους γονείς του. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε τραβήχτηκε από την Ρεμπέκα Φούλτον, (Rebecca Fulton).

Οι μητέρες του ζευγαριού και λίγοι καλεσμένοι συμμετείχαν μετά από το γάμο στο καλοκαιρινό πάρτι με θέμα «το φεστιβάλ» στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ με μουσική από το ακουστικό τρίο Fiddlin’ About. Ο πατέρας της νύφης δεν ήταν παρών. Δεν είναι γνωστό εάν είχε προσκληθεί από το ζευγάρι. Ενώ ο πατέρας του πρωθυπουργού, Στάνλεϊ Τζόνσον, φωτογραφήθηκε χαμογελώντας έξω από την πρωθυπουργική κατοικία με τη μικρότερη κόρη του.

Μια άλλη φωτογραφία που τουίταρε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι έδειξε το ζευγάρι σε ποιο χαλαρή στιγμή να κοιτάζει ο ένας τον άλλον στον κήπο μετά το γάμο. Βγάζοντας το σακάκι του ο Τζόνσον φάνηκε το τσαλακωμένο πουκάμισο και δεν φορούσε βέρα Η νύφη ήταν ξυπόλητη. Στο φόντο της φωτογραφίας διακρίνεται το τραπέζι το οποίο είναι φτιαγμένο από δεμάτια άχυρου με ποτά και πολύχρωμες κορδέλες να κρέμονται ανάμεσα στα δέντρα.

Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding.

🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR

— James Cleverly (@JamesCleverly) May 30, 2021