Τραγωδία στην Αϊτή: Τουλάχιστον 304 οι νεκροί από τον σεισμό

Tουλάχιστον 304 είναι οι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό που σημειώθηκε στην Αϊτή.

Μετασεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 8 χλμ. σημειώθηκε στην Αϊτή, αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), όπως ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ.

Τα νοσοκομεία της χώρας έχουν γεμίσει με τραυματίες, που δεν μπορούν να φροντίζουν, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας Αριέλ Ανρί κήρυξε την Αϊτή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα. Πλέον η παγκόσμια κοινότητα καλείται άμεσα να συμβάλει για να βοηθήσει τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής.

Bοήθεια υποσχέθηκε ο Τζο Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη λύπη του και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή μετά τον σεισμό 7,2 βαθμών ο οποίος προκάλεσε τουλάχιστον 304 θανάτους και πάνω από 1.800 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της αϊτινής Πολιτικής Προστασίας.

In what is already a challenging time for the people of Haiti, I am saddened by the devastating earthquake that occurred in Saint-Louis du Sud, Haiti this morning. Through USAID, we are supporting efforts to assess the damage and assist efforts to recover and rebuild.

«Μου προκάλεσε λύπη ο καταστροφικός σεισμός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει «άμεση ανταπόκριση» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για να «αποτιμηθούν οι ζημιές» και να «προσφερθεί βοήθεια» στους πληγέντες και στις αρχές στο Πορτ-ο-Πρενς.

aftermath of the 7.2 magnitude earthquake in Haiti 🇭🇹 🙏🏽 pic.twitter.com/080yX6P9FJ

Ο σεισμός, ο οποίος είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές στη φτωχή χώρα της Καραϊβικής, καθώς όπως δείχνουν οι εικόνες που αναπαράγουν τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια, δημόσια κτίρια, εγκαταστάσεις και δρόμοι. Ωστόσο, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει νωρίτερα διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

scenes from Haiti 🇭🇹 after the 7.2 magnitude earthquake pic.twitter.com/IytBxMv7vn

Ανυπολόγιστες καταστροφές

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από την πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

7.0 magnitude #earthquake hits off the coast of #Haiti pic.twitter.com/kdXvtJWVkg

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.

«Όλοι έχουν πραγματικά φοβηθεί. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρος, ένας κάτοικος του Γκουαντανάμο στην Κούβα, προσθέτοντας πως το σπίτι του έμεινε ακέραιο, όμως τα έπιπλα ταρακουνήθηκαν. Οι κουβανικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για υλικές ζημιές, θανάτους ή τραυματισμούς.

Devastating news about the earthquake that has hit Haiti.

7.2 on the Richter scale would make it more devastating than the 2010 earthquake.

My thoughts and prayers are with everyone affected.pic.twitter.com/sSIVleilPF

