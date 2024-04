Συντετριμμένη η πριγκίπισσα Βεατρίκη: Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στο Μαϊάμι ο πρώην σύντροφός της

Συντετριμμένη είναι η πριγκίπισσα Βεατρίκη, εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με δημοσιευμα της Sun, o Paolo Liuzzo πέθανε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου civilM Miami Worldcenter στις 3:34 μ.μ (τοπική ώρα) στις 7 Φεβρουαρίου. Το σώμα του φέρεται να μεταφέρθηκε πίσω στη γενέτειρά του, το Λονγκ Αιλαντ της Νέας Υόρκης, όπου τελέστηκε η κηδεία του στις 16 Φεβρουαρίου.

Ο αξιωματούχος Μάικλ Βέγκα του Αστυνομικού Τμήματος του Μαϊάμι είπε στη Sun ότι ο θάνατός του «εξετάζεται ως υπερβολική δόση» αν και η έρευνα «είναι ανοιχτή και βρίσκεται σε εξέλιξη». Επιπλέον, ένας φίλος του Liuzzo δήλωσε στη Sun ότι «o Paolo δεν τα πήγαινε καλά σε προσωπικό επίπεδο. Αγαπούσε τα πάρτι και τον τζόγο. Είχε αρχίσει να κάνει χρήση πολλών φαρμακευτικών ναρκωτικών αρχικά αλλά αυτό αργότερα οδήγησε στην κοκαΐνη και σε σκληρότερα ναρκωτικά. Δανειζόταν πάντα χρήματα για να πληρώνει παλαιά δάνεια. Ήταν ένας φαύλος κύκλος».

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, ο Paolo Liuzzo δούλευε ως σύμβουλος Τέχνης και δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Ζούσε σε διαμέρισμα κοντά στο ξενοδοχείο, όπου εντοπίστηκε νεκρός. Η πριγκίπισσα Βεατρίκη ενημερώθηκε για τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, λίγες εβδομάδες αφότου η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος.

Το ειδύλλιο με την πριγκίπισσα Βεατρίκη

Οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Ιούλιο του 2005, όταν εκείνη ήταν 17 και εκείνος 25. Γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας και κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περίπου ένα χρόνο. Στη συνέχεια, ο Πάολο ταξίδεψε στο χιονοδρομικό κέντρο του Verbier μαζί με τη Βεατρίκη και την οικογένειά της, αποκαλύπτοντας έτσι τη σχέση τους. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα ο Λιούτζο είχε καταδικαστεί σε εκατό ώρες κοινωφελούς εργασίας για την εμπλοκή του σε ξυλοδαρμό που κατέληξε στον θάνατο ενός φοιτητή στη Μασαχουσέτη.

Παρά το παρελθόν του, η Sarah Ferguson ενέκρινε την επιλογή της κόρης της, λέγοντας ότι «όλοι έχουμε τη δική μας διαδρομή και μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά η Βεατρίκη είναι ένα έξυπνο κορίτσι, που σύντομα θα γίνει 18, με πολλούς φίλους, συμπεριλαμβανομένου του Paolo».

Η δημοσιότητα που έλαβε το ταξίδι στην Ελβετία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, οδηγώντας τον Liuzzo σε άμεση επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι όροι της αναστολής του απαγόρευαν ταξίδια αναψυχής εκτός χώρας. Ως αποτέλεσμα, η τριετής του αναστολή παρατάθηκε κατά έξι μήνες, και η Βεατρίκη αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους.

