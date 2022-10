Συνταρακτικό βίντεο: Η στιγμή της συντριβής του ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στο 9οροφο κτίριο

Τι στιγμή της συντριβής του ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε κτίριο 9 ορόφων στην ρωσική πόλη Γεΐσκ καταγράφει βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη συντριβή

Στο συνταρακτικό βίντεο, φαίνεται το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να καρφώνεται στην κυριολεξία στο κτίριο. Στη συνέχεια φαίνεται μια πύρινη μπάλα και πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από το κτίριο.

Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου SU-34, που απογειώθηκε από ένα από τα αεροδρόμια της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυόροφο κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

The Russian Defense Ministry has confirmed that a Su-34 jet crashed while gaining altitude during a training flight in Yeysk, having taken off from one of #Russia’s Southern Military District airfields. pic.twitter.com/OhzYZvaSzh

— Newsistaan (@newsistaan) October 17, 2022