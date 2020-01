Στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου η υπεύθυνη της Κουζίνας Αλληλεγγύης – Μίλησε στους μαθητές για τον εθελοντισμό και την προσφορά

Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου επισκέφθηκε στις 16 Ιανουαρίου η υπεύθυνη της «Κουζίνας Αλληλεγγύης Βόλου» Αγγελική Ιωαννίτη στο πλαίσιο της συνεργασίας των προγραμμάτων του σχολείου «Νοιάζομαι & Δρω» και Erasmus+ “All different all the same”, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών που συμμετέχουν τόσο στον εθελοντισμό όσο και στην αλληλεγγύη και διαφορετικότητα. Η κ. Ιωαννίτη μίλησε στους μαθητές για τον ανεκτίμητο πλούτο της αφιλοκερδούς προσφοράς.

Αφορμή της δραστηριότητας αποτέλεσε η συγκεκριμένη θεματική του προγράμματος Erasmus+ “Γυναίκες που συμβάλλουν ενεργά στην στήριξη της τοπικής κοινωνίας”.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μια μικρή συνέντευξη από την κ. Ιωαννίτη, ενώ ταυτόχρονα έγινε πλήρης ενημέρωση για το σκοπό και τις δράσεις της οργάνωσης, με δεδομένο ότι κάθε Χριστούγεννα το Πρώτο Γυμνάσιο Βόλου με τις δράσεις του ενισχύει με ρούχα, κ.α. την Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Το σχολείο προσπαθεί να μεταδώσει στα παιδιά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχολείο τους – ως ένα ουμανιστικό ίδρυμα – παρέχει αυτό το πλαίσιο. Ο εθελοντισμός έρχεται, με άλλα λόγια να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα σύμφωνα με την χρηματική τους αξία. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, αλληλοβοηθητικά σωματεία) και περικλείει μια δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελοντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις.

Η ευαισθητοποίηση των παιδιών ήταν μεγάλη, όπως πολλές και οι ερωτήσεις και οι απορίες που διατύπωσαν. Η εκδήλωση έκλεισε με αμοιβαίες υποσχέσεις για κοινές δράσεις με σκοπό τη διάδοση παγκόσμιων αξιών για μια πιο δίκαιη κοινωνία.