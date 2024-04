Σάρον Στόουν: Μήνυση για 35.000 δολάρια στην ηθοποιό για την εμπλοκή της σε τροχαίο ατύχημα

Η Σάρον Στόουν μηνύεται για ζημιές που φέρεται να προκάλεσε σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που συνέβη πέρυσι.

Η 66χρονη ηθοποιός του «Βασικού Ενστίκτου» κατηγορείται ότι οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες και ότι έκανε «μη ασφαλείς» ελιγμούς με το αυτοκίνητο, που την οδήγησαν να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο και να τραυματίσει μια γυναίκα, σύμφωνα με μια νέα κατάθεση που περιήλθε στην κατοχή του PEOPLE.

Η γυναίκα, η Αμάντα Γκοντέμπσκι, κατέθεσε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Τετάρτη 24 Απριλίου για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. Ισχυρίζεται ότι οι ζημιές ξεπέρασαν τα 35.000 δολάρια και ζητά αποζημίωση για το ποσό αυτό.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 30 Ιουνίου 2023, με κατεύθυνση προς τα νότια, στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου U.S. Route 101 στη λεωφόρο Coldwater Canyon Avenue στο Λος Άντζελες.

Η Γκοντέπσκι ισχυρίζεται ότι η Στόουν «κατείχε, λειτουργούσε, οδηγούσε, διαχειριζόταν και συντηρούσε όχημα με αμέλεια» εκείνη τη στιγμή χτυπώντας το δικό της όχημα, με αποτέλεσμα να υποστεί «σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές».

«Η κατηγορούμενη Σάρον Βον Στόουν προκάλεσε τη σύγκρουση οδηγώντας πολύ γρήγορα για τις συνθήκες κυκλοφορίας και κάνοντας μια μη ασφαλή κίνηση στροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας της ενάγουσας και συγκρούστηκε με το όχημα της ενάγουσας», αναφέρεται στην κατάθεση.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι οι ενέργειες της Στόουν παραβίασαν τουλάχιστον τρεις κώδικες οχημάτων της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα για τις συνθήκες κυκλοφορίας, της μη ασφαλούς στροφής και της μη ασφαλούς αλλαγής λωρίδας.

Η Γκοντέπσκι σημείωσε ως αιτία για την κατάθεση του φακέλου τη γενική αμέλεια μηχανοκίνητου οχήματος και δήλωσε ότι υπέστη «απώλεια μισθού», «υλικές ζημίες», «γενικές ζημίες» και «απώλεια εισοδηματικής ικανότητας».

Επιπλέον, είπε ότι έπρεπε να εξοφλήσει νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα ως αποτέλεσμα του περιστατικού και υπέστη «συναισθηματική δυσφορία», «οικονομική ζημία» και «μη οικονομική ζημία».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Στόουν οδηγείται στο δικαστήριο. Το 2012, η ηθοποιός μηνύθηκε από πρώην νταντά της για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και για υποτιμητικά σχόλια σχετικά με την εθνικότητά της, αν και η αγωγή αυτή διευθετήθηκε τελικά έναν χρόνο αργότερα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Στόουν ενεπλάκη επίσης σε μια δικαστική διαμάχη για την κηδεμονία του 23χρονου γιου της Ρόαν, με τον πρώην σύζυγό της Φιλ Μπρονστάιν. Αργότερα αποκάλυψε στο podcast «Table for Two with Bruce Bozzi» ότι τελικά έχασε την κηδεμονία του Ρόαν λόγω του ρόλου της στο «Βασικό Ένστικτο», υποστηρίζοντας ότι της «ράγισε η καρδιά».

Φωτογραφία: Shutterstock

Πηγή: Πρώτο Θέμα