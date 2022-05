Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς θα απεξαρτηθεί η ΕΕ από το ρωσικό πετρέλαιο – Αναλυτικά η πρόταση για κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας

Την πλήρη πρόταση της Κομισιόν για το 6ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην ευρωβουλή. Το πακέτο περιλαμβάνει και τον οδικό χάρτη της πλήρους απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό πετρέλαιο με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέλυσε λεπτομερώς την πρότασή της προς τα κράτη μέλη.

Η ίδια απαρίθμησε τα κύρια θέματα της πρότασης:

Today we are presenting the sixth package of sanctions.

First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.

We know who you are.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022