Ουκρανικά ΜΜΕ: Κυρώσεις σε 2.500 Ρώσους, ανάμεσά τους και ο Ιβάν Σαββίδης

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, «λουκέτο» σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και απαγόρευση επενδύσεων περιλαμβάνονται μεταξύ των αυστηρών οικονομικών, κυρίως, κυρώσεων που επιβάλλει η Ουκρανία σε 2.500 Ρώσους επιχειρηματίες και τραπεζίτες τους οποίους θεωρεί ανθρώπους του Πούτιν.

Ανάμεσα σε αυτούς, είναι και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαβίδης, οι σχέσεις του οποίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν απασχολήσει πολλές φορές τον διεθνή Τύπο.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για απόφαση του προέδρου Ζελένκι με την οποία εφαρμόζεται η εισήγηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας για κυρώσεις κατά του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου.

Η είδηση αναμεταδόθηκε και από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης τα οποία συμπληρώνουν ότι η απόφαση για κυρώσεις αφορά σε 2.507 φυσικά πρόσωπα και 1.374 νομικά πρόσωπα.

Εστιάζουν ακόμη στο ότι σύμφωνα με τα διατάγματα που υπεγράφησαν, ζητήθηκε από το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών για την εφαρμογή κυρώσεων και να θέσει το θέμα της θέσπισης παρόμοιων περιοριστικών μέτρων εναντίον όσων βρίσκονται στην ουκρανική λίστα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ονομάτων των επιχειρηματιών και των τραπεζιτών, εκτός από αυτό του Ιβάν Σαββίδη, βρίσκεται ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, Αλίσερ Ουσμάνοφ, Βλαντιμίρ Ποτάνιν, και η Yekaterina Tikhonova, κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς και πολιτικοί, δημόσια πρόσωπα, στρατιωτικό προσωπικό και ρωσικά νομικά πρόσωπα.

Για δέκα χρόνια οι κυρώσεις στον Σαββίδη

Ειδικότερα, στο επίσημο έγγραφο για την επέκταση των κυρώσεων, απόφαση που τίθεται σε ισχύ με το διάταγμα του Προέδρου της Ουκρανίας με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2022 αριθμ. 727/2022 σχετικά με τον Ιβάν Σαββίδη αναφέρεται:

Δείτε εδώ το έγγραφο: Κυρώσεις – Απόφαση

Το απόσπασμα με τα περιοριστικά μέτρα στον Ιβάν Σαββίδη

«Savvidi Ivan Ignatovich (Savvidy Ivan Ignatievich, Savvidi Ivan), γεννημένος στις 27 Μαρτίου 1959, πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας, πληροφορίες σύμφωνα με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Φορολογουμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ακολουθούν τα περιοριστικά μέτρα που του επιβάλλονται για 10 έτη:

1) δέσμευση περιουσιακών στοιχείων – προσωρινή στέρηση του δικαιώματος χρήσης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα οποία ένα τέτοιο πρόσωπο μπορεί άμεσα ή έμμεσα (μέσω άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων) να προβεί σε ενέργειες ταυτόσημο ως προς το περιεχόμενο με την άσκηση του δικαιώματος διάθεσής τους.

2) περιορισμός των εμπορικών εργασιών (πλήρης τερματισμός).

3) περιορισμός, μερική ή πλήρης παύση της διέλευσης πόρων, πτήσεων και μεταφοράς μέσω του εδάφους της Ουκρανίας (πλήρης παύση)·

4) πρόληψη της απόσυρσης κεφαλαίων εκτός Ουκρανίας.

5) αναστολή οικονομικών και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

6) ακύρωση ή αναστολή αδειών και άλλων αδειών, η λήψη (διαθεσιμότητα) των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση συγκεκριμένου τύπου δραστηριότητας, ιδίως την ακύρωση ή την αναστολή ειδικών αδειών για χρήση υπεδάφους.

7) απαγόρευση συμμετοχής σε ιδιωτικοποιήσεις, μίσθωση κρατικής περιουσίας από κατοίκους ξένου κράτους και πρόσωπα που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από κατοίκους ξένου κράτους ή που ενεργούν προς το συμφέρον τους.

8) απαγόρευση ή περιορισμός εισόδου ξένων μη στρατιωτικών πλοίων και πολεμικών πλοίων στα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας, στα εσωτερικά ύδατα, στα λιμάνια και αεροσκάφη της στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας ή προσγείωση στο έδαφος της Ουκρανίας (πλήρης απαγόρευση)·

9) απαγόρευση έκδοσης αδειών και αδειών της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας για επενδύσεις σε ξένη χώρα, τοποθέτηση αξιών νομισμάτων σε λογαριασμούς και καταθέσεις στο έδαφος ξένης χώρας.

10) αναστολή της έκδοσης αδειών, αδειών εισαγωγής στην Ουκρανία από ξένη χώρα ή εξαγωγής συναλλαγματικών αξιών από την Ουκρανία και περιορισμός των αναλήψεων μετρητών για κάρτες πληρωμής που εκδίδονται από κατοίκους ξένης χώρας.

11) απαγόρευση μεταφοράς τεχνολογιών, δικαιώματα σε αντικείμενα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

12) στέρηση κρατικών βραβείων της Ουκρανίας, άλλες μορφές αναγνώρισης.

13) απαγόρευση απόκτησης κυριότητας οικοπέδων.

Πηγή:protothema