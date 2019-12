Ο Μπόρις Τζόνσον απαγγέλλει Ιλιάδα στα αρχαία ελληνικά και διχάζει το Twitter

Ένα βίντεο του 2013 που έδειχνε τον Μπόρις Τζόνσον να απαγγέλλει σε άψογα αρχαία ελληνικά τους πρώτους στίχους της Ιλιάδας του Ομήρου προκάλεσε τον θαυμασμό αλλά και πολλά ειρωνικά σχόλια στα social media.

Το βίντεο επανήλθε στην επικαιρότητα την περασμένη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, και πολλοί χρήστες θαύμασαν τον Βρετανό πρωθυπουργό να απαγγέλλει Ιλιάδα στα αρχαία ελληνικά. Το σόου είχε δώσει ο Τζόνσον τον Αύγουστο του 2013, όταν συμμετείχε ως δήμαρχος Λονδίνου στο φεστιβάλ συγγραφέων στη Μελβούρνη.

Τον Αύγουστο του 2013, όταν συμμετείχε ως δήμαρχος του Λονδίνου στο Φεστιβάλ Συγγραφέων της Μελβούρνης, ο εκκεντρικός Συντηρητικός είχε δώσει ρεσιτάλ μαγεύοντας τους παρευρισκόμενους.

Τώρα που κυκλοφόρησε ξανά στο Διαδίκτυο το επίμαχο βίντεο, πολλοί χρήστες στα social media εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τις γλωσσικές ικανότητες του νυν Βρετανού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας στα σχόλιά τους ότι είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος που ξέρει από Λογοτεχνία, και όχι ένας χαζός «Bojo».

Αλλά, σε μια δεύτερη ανάλυση, ο θαυμασμός αντικαταστάθηκε από τις ειρωνείες, όταν διάφοροι χρήστες που υποστήριζαν ότι γνωρίζουν την αρχαία ελληνική ή ότι ήταν ειδικοί στην αρχαιοελληνική γραμματεία είπαν ότι αυτά που έλεγε ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ακαταλαβίστικα. Για παράδειγμα, η χρήστρια Ιοκάστη Μουρατίδη, η οποία δηλώνει πως είναι φοιτήτρια αρχαίων ελληνικών και το μήνυμά της διάβασαν 35.000 άτομα, έγραψε:

«Επειδή τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα και διδάχτηκα αρχαία ελληνικά, Ιλιάδα και Οδύσσεια, επί τέσσερα χρόνια στο Λύκειο (στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων στα δημόσια ελληνικά σχολεία), μπορώ να υποστηρίξω ότι δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα από όσα είπε».

As a native Greek speaker who studied ancient Greek, the Iliad and Odyssey (and other ancient Greek texts/plays) over 4 years at high school (part of the compulsory curriculum in Greek state schools) I can confirm I understood absolutely nothing of what he is saying. https://t.co/E4Yxrp4nCn

