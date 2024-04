ΗΠΑ: 200 συλλήψεις φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών σε τρία πανεπιστήμια

Σχεδόν 200 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Σάββατο σε τρία αμερικανικά πανεπιστήμια κατά την εκκένωση από την αστυνομία των καταυλισμών που είχαν στήσει, το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο φοιτητικό κίνημα που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Το κίνημα υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους και κατά του πολέμου ξεκίνησε πριν δέκα ημέρες από το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και έχει επεκταθεί σε πολλά άλλα, από την Καλιφόρνια στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, περνώντας από τις κεντρικές πολιτείες και ως τις νότιες.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν από τη μονάδα αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας σε πανεπιστήμιο της Βοστόνης.

Το Northeastern University ανακοίνωσε στο Χ «τη σύλληψη περίπου 1οο ατόμων από την αστυνομία», διευκρινίζοντας ότι «οι φοιτητές που έδειξαν τις κάρτες τους του Northeastern U. Αφέθηκαν ελεύθεροι (…) Όσοι αρνήθηκαν συνελήφθησαν».

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ακούστηκαν από τους διαδηλωτές «βίαιες αντισημιτικές προσβολές», όπως «σκοτώστε τους εβραίους», όμως στα μέσα της ημέρας αποκαταστάθηκε η ηρεμία.

“Let them pray” is terrifying in America in the year 2024.😳

USA is the land of freedom, right? What is next?

CPD attempting To arrest Ohio State University students while praying.#OhioState #StudentLife #FreePalestine #freedomforall #USA

Video Credit: @fay3ab0 Tiktok pic.twitter.com/bOxWEHeInG

— Mister J. – مسٹر جے (@Angryman_J) April 27, 2024