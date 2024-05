Φράνσις Φορντ Κόπολα: Αποκάλυψε ότι ξαναέγραψε 300 φορές το σενάριο της ταινίας «Megalopolis»

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποκάλυψε ότι ξανάγραψε το σενάριο της επερχόμενης ταινίας του, «Megalopolis», 300 φορές.

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, στα μέσα του μήνα.

Ο Κόπολα εργαζόταν επί δεκαετίες για την ταινία «Megalopolis» και τελικά αποφάσισε να τη χρηματοδοτήσει μόνος του με 120 εκατομμύρια δολάρια, πουλώντας μερίδιο της επιχείρησης του οινοποιείου του για να το επιτύχει.

"After a lot of time, I settled on the idea of a Roman epic. And then a Roman epic set in modern America, so I really only began writing this script, on and off, in the last dozen years or so." https://t.co/nCqESFg2bV

— Variety (@Variety) May 1, 2024