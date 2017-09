Εγκαίνια της έκθεσης “Αποτυπώματα” του Γιώργου Κατσάγγελου και της Κάλλης Καστώρη στο “Τζιόρτζιο ντε Κίρικο”

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης “Αποτυπώματα” του Γιώργου Κατσάγγελου και της Κάλλης Καστώρη στο Κέντρο Τέχνης “Τζιόρτζιο ντε Κίρικο”.

Από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016, ο καθηγητής φωτογραφίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Γιώργιος Κατσάγγελος επισκεπτόταν σε τακτά διαστήματα την Ειδομένη του Κιλκίς και αποτύπωσε με τον φωτογραφικό του φακό την προσφυγική κρίση. Η εικαστικός Κάλλη Καστώρη επισκέφθηκε επίσης την περιοχή αυτή και, συγκλονισμένη τόσο από τις εικόνες που η ίδια συνέλεξε αλλά και από τις φωτογραφίες του Γ. Κατσάγγελου, δημιούργησε μια σειρά από ζωγραφικά έργα. Στην έκθεση λοιπόν αυτή θα συνυπάρξει η φωτογραφική παραγωγή του Γ. Κατσάγγελου μαζί με την ζωγραφική παραγωγή της Κ. Καστώρη με πηγή έμπνευσης και κοινό τόπο την προσφυγική κρίση, όπως την αντιλήφθηκαν οι δυο καλλιτέχνες στην Ειδομένη.

Ο Γ. Κατσάγγελος παρουσιάζει μια σειρά από φωτογραφίες μικρού και μεσαίου μεγέθους από την ζωή των ανθρώπων που κατέφυγαν στην Ειδομένη. Ο φωτογραφικός φακός του απογυμνώνει την αλήθεια και παρουσιάζει με ακρίβεια τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, απομονώνοντας τις εικόνες εκείνες, κυρίως αντικειμένων και χώρων, που αποκαλύπτουν με την απουσία των ανθρώπων το προσφυγικό δράμα. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει: “Το εικαστικό ενδιαφέρον μου για τα αντικείμενα αυτά εμπλέκεται με την φόρτιση των στιγμών σε ένα σκηνικό που διαρκώς άλλαζε από την παρουσία και την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που είτε διήλθαν τα σύνορα είτε, όταν αυτή τους απαγορεύτηκε, επέστρεψαν στα οργανωμένα camp της χώρας μας.” Ο επισκέπτης της έκθεσης θα έχει την ευκαιρία να δει επίσης ελαιογραφίες μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων καθώς και έργα με μολύβι της εικαστικού Κ. Καστώρη, η οποία κινείται στυλιστικά στα όρια του Φωτορεαλισμού, με οδηγό τις φωτογραφίες του Γ. Κατσάγγελου. Η ίδια η καλλιτέχνις αναφέρει: “Έφυγα απ’τον τόπο αυτόν, με ανάμεικτα αισθήματα, θυμού, πίκρας και απογοήτευσης. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός αλλά και οι αμέτρητες φωτογραφίες του Γ. Κατσάγγελου στάθηκαν η αφορμή της δημιουργίας των έργων αυτών.”

Ο Γεώργιος Κατσάγγελος σπούδασε φωτογραφία με υποτροφία στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης με δάσκαλο τον Walter Rosenblum. Διετέλεσε Πρόεδρος του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (1996-1998) και Διευθυντής του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2002-2005). Υπήρξε Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. (2006-2010) και σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχει βραβευθεί επανειλημμένα, όπως με το 1ο Βραβείο Φωτογραφίας του Μουσείο Manege της Αγίας Πετρούπολης στην Ρωσία-2010, το 1ο Βραβείο Φωτογραφίας του Μουσείου Φωτογραφίας Τασκένδης στην Μπιενάλε του Ουζμπεκιστάν του 2013, το Βραβείο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Στοκχόλμης-2010, το Βραβείο Αριστείας και το Βραβείο για Εθνικές και Διεθνείς Διακρίσεις του Α.Π.Θ. το 2016. Έχει στο ενεργητικό του, από το 1984 έως σήμερα, πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις ενώ έχει συμμετάσχει και σε πολλές ομαδικές τόσο στην Ελλάδα όσο και ανά τον κόσμο (Η.Π.Α., Καναδάς, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βαλκάνια, Ισράηλ, Τουρκία, Ρωσία, Ιαπωνία κ.α.). Έχει επίσης εκδώσει βιβλία για τις τεχνικές και την ιστορία της φωτογραφίας. Έργα του Γ. Κατσάγγελου βρίσκονται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Φλώρινας, στο Φωτογραφικό Κέντρο Αθηνών, στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας (Αθήνα), στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Μουσείο Brooklyn της Νέας Υόρκης, στην Iris Baum Gallery στο Σικάγο αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές.

Η Κάλλη Καστώρη γεννήθηκε στο Βόλο. Ακολούθησε σπουδές στην μουσική και την κιθάρα έχοντας μεγάλη απήχηση από πολύ νωρίς αλλά και αργότερα μεγάλες επιτυχίες στην μουσική καριέρα της. Από το 2000 και μετά, την Κ. Καστώρη κερδίζουν οι Εικαστικές Τέχνες. Το 2003 εισήχθη πρώτη στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε επίσης πρώτη από το εργαστήριο του Γιώργου Γκολφίνου. Κατά την διάρκεια των σπουδών της, τιμήθηκε με τέσσερις υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία. Έχοντας αποφοιτήσει με άριστα από την Σχολή Καλών Τεχνών, το 2008 με υποτροφία του Ιδρύματος Μιχελή έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές στο University of the Arts στο Λονδίνο (Wimbledon College of Art) με δάσκαλο τον διεθνούς φήμης ζωγράφο Geraint Evans και το 2011 απέκτησε τον τίτλο «Master of Arts». Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε γνωστές γκαλερί και αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2013, το Hellenic Cultural Center του Λονδίνου πραγματοποίησε ατομική της έκθεση με τίτλο «Freeze», η οποία στάθηκε η αφορμή να δημοσιευθεί άρθρο στο Wall Street International Magazine με τίτλο «Kalli Kastori: Freeze». Έργα της Κ. Καστώρη βρίσκονται στην συλλογή του Μουσείου Φρυσίρα, σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ κάποια από τα έργα της βρίσκονται σε δημόσιους οργανισμούς και πινακοθήκες.

Η έκθεση θα παραμείνει για λίγες μέρες στο ισόγειο του Κέντρου Τέχνης “Τζιόρτζιο ντε Κίρικο”, από τις 6 έως τις 27 Οκτωβρίου 2017,