Χαμένα… στη μετάφραση τα φετινά Οσκαρ: 91 ταινίες -και μια ελληνική- διεκδικούν το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης

Συνολικά 92 ταινίες – αριθμός ρεκόρ – είναι φέτος υποψήφιες για μία θέση στην τελική πεντάδα που θα διεκδικήσει το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Για πρώτη φορά μάλιστα κατέθεσαν υποψηφιότητες η Αϊτή, η Μοζαμβίκη, η Σενεγάλη, η Συρία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος.

Ισχυρές προτάσεις στη φετινή κούρσα για τα Όσκαρ θεωρούνται η ταινία που σκηνοθέτησε η Αντζελίνα Τζολί «First They Killed My Father» με την οποία διεκδικεί το Όσκαρ η Καμπότζη, η αυστριακή πρόταση «Happy End» του Μίχαελ Χάνεκε, η ταινία «A Fantastic Woman» του Σεμπαστιάν Λέλιο από τη Χιλή, η γαλλική πρόταση, το «BPM Beats Per Minutes» του Ρομπέν Καμπιγιό που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες, η ταινία «Foxtrot» από το Ισραήλ, η ταινία «Thelma» από τη Νορβηγία και το «Loveless» του Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ από τη Ρωσία.

Από τη λίστα των υποψηφιοτήτων δεν θα μπορούσε να λείπει και η Ελλάδα, με την ελληνική ταινία «Amerika Square» του σκηνοθέτη Γιάννη Σακαρίδη να διεκδικεί το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία ξενόγλωσσης ταινίας για τα Όσκαρ 2017 είναι:

Αφγανιστάν «A Letter to the President» σκηνοθέτης,Roya Sadat

Αλβανία «Daybreak» σκηνοθέτης, Gentian Koçi

Αλγερία «Road to Istanbul» σκηνοθέτης, Rachid Bouchareb

Αργεντινή «Zama» σκηνοθέτης, Lucrecia Martel

Αρμενία «Yeva» σκηνοθέτης, Anahit Abad

Αυστραλία «The Space Between» σκηνοθέτης, Ruth Borgobello

Αυστρία «Happy End» σκηνοθέτης, Michael Haneke

Αζερμπαϊτζάν «Pomegranate Orchard» σκηνοθέτης, Ilgar Najaf,

Μπαγκλαντές «The Cage» σκηνοθέτης, Akram Khan,

Βέλγιο «Racer and the Jailbird», σκηνοθέτης, Michael R. Roskam

Βολιβία «Dark Skull» σκηνοθέτης, Kiro Russo,

Βοσνία-Ερζεγοβίνη «Men Don’t Cry» σκηνοθέτης, Άλεν Ντρλιέβιτς,

Βραζιλία «Bingo – The King of the Mornings» σκηνοθέτης, Daniel Rezende,

Βουλγαρία «Glory» σκηνοθέτες, Petar Valchanov, Kristina Grozeva,

Καμπότζη «First They Killed My Father» σκηνοθεσία, Αντζελίνα Τζολί

Καναδάς «Hochelaga, Land of Souls» σκηνοθέτης, François Girard,

Χιλή «A Fantastic Woman» σκηνοθέτης, Sebastián Lelio

Κίνα, «Wolf Warrior 2» σκηνοθέτης, Wu Jing,

Κολομβία «Guilty Men» σκηνοθέτης, Ivan D. Gaona,

Κόστα Ρίκα «The Sound of Things» σκηνοθέτης, Ariel Escalante,

Κροατία «Quit Staring at My Plate», σκηνοθέτης, Hana Jušić

Τσεχία «Ice Mother» σκηνοθέτης, σκηνοθέτης, Bohdan Slama

Δανία «You Disappear» σκηνοθέτης, Peter Schοnau Fog,

Δομινικανή Δημοκρατία «Woodpeckers» σκηνοθέτης, Jose Maria Cabral

Εκουαδόρ «Alba» σκηνοθέτης, Ana Cristina Barragαn

Αίγυπτος «Sheikh Jackson» σκηνοθέτης, Amr Salama

Εσθονία «November» σκηνοθέτης, Rainer Sarnet,

Φινλανδία «Tom of Finland» σκηνοθέτης, Dome Karukoski,

Γαλλία «BPM (Beats Per Minute)» σκηνοθέτης, Robin Campillo

Γεωργία «Scary Mother» σκηνοθέτης, Ana Urushadze,

Γερμανία «In the Fade» σκηνοθέτης Fatih Akin

Ελλάδα «Amerika Square» σκηνοθέτης, Γιάννης Σακαρίδης (Yannis Sakaridis)

Αϊτή «Ayiti Mon Amour» σκηνοθέτης, Guetty Felin,

Ονδούρα «Morazan» σκηνοθέτης Hispano Durοn

Χονγκ Κονγκ «Mad World» σκηνοθέτης Wong Chun,

Ουγγαρία «On Body and Soul» σκηνοθέτης Ildikο Enyedi,

Ισλανδία «Under the Tree» σκηνοθέτης Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Ινδία «Newton» σκηνοθέτης, Amit V Masurkar,

Ινδονησία «Turah» σκηνοθέτης Wicaksono Wisnu Legowο

Ιράν «Breath» σκηνοθέτης, Narges Abyar

Ιράκ «Reseba – The Dark Wind» σκηνοθέτης, Hussein Hassan

Ιρλανδία «Song of Granite» σκηνοθέτης, Pat Collins

Ισραήλ «Foxtrot» σκηνοθέτης, Samuel Maoz,

Ιταλία «A Ciambra» σκηνοθέτης, Jonas Carpignano

Ιαπωνία «Her Love Boils Bathwater» σκηνοθέτης, Ryota Nakano

Καζακστάν «The Road to Mother» σκηνοθέτης, Akhan Satayev

Κένυα «Kati Kati» σκηνοθέτης Mbithi Masya

Κόσοβο «Unwanted» σκηνοθέτης, Edon Rizvanolli

Κιργιστάν «Centaur» σκηνοθέτης Aktan Arym Kubat

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος «Dearest Sister» σκηνοθέτης, Mattie Do

Λετονία «The Chronicles of Melanie» σκηνοθέτης, Viestur Kairish

Λίβανος «The Insult» σκηνοθέτης, Ziad Doueiri

Λιθουανία «Frost» σκηνοθέτης Sharunas Bartas

Λουξεμβούργο «Barrage» σκηνοθέτης Laura Schroeder

Μεξικό «Tempestad» σκηνοθέτης Tatiana Huezo

Μογγολία «The Children of Genghis» σκηνοθέτης, Zolbayar Dorj

Μαρόκο «Razzia» σκηνοθέτης, Nabil Ayouch

Μοζαμβίκη «The Train of Salt and Sugar» σκηνοθέτης, Licinio Azevedo

Νεπάλ «White Sun» σκηνοθέτης, Deepak Rauniyar

Ολλανδία «Layla M.» σκηνοθέτης Mijke de Jong

Νέα Ζηλανδία «One Thousand Ropes» σκηνοθέτης Tusi Tamasese,

Νορβηγία «Thelma» σκηνοθέτης, Joachim Trier

Πακιστάν «Saawan» σκηνοθέτης, Farhan Alam

Παλαιστίνη «Wajib» σκηνοθέτης Annemarie Jacir

Παναμάς «Beyond Brotherhood» σκηνοθέτης, Arianne Benedetti

Παραγουάη «Los Buscadores» σκηνοθέτες, Juan Carlos Maneglia, Tana Schembori

Περού «Rosa Chumbe» σκηνοθέτης Jonatan Relayze

Φιλιππίνες «Birdshot» σκηνοθέτης, Mikhail Red

Πολωνία «Spoor» σκηνοθέτες, Agnieszka Holland, Kasia Adamik,

Πορτογαλία «Saint George» σκηνοθέτης, Marco Martins

Ρουμανία «Fixeur» σκηνοθέτης, Adrian Sitaru

Ρωσία «Loveless» σκηνοθέτης, Andrey Zvyagintsev

Σενεγάλη «Félicité» σκηνοθέτης, Alain Gomis

Σερβία «Requiem for Mrs. J.» σκηνοθέτης, Bojan Vuletic

Σιγκαπούρη «Pop Aye» σκηνοθέτης, Kirsten Tan

Σλοβακία «The Line» σκηνοθέτης, Peter Bebjak

Σλοβενία «The Miner» σκηνοθέτης Hanna A. W. Slak

Νότια Αφρική «The Wound» σκηνοθέτης, John Trengove

Νότια Κορέα «A Taxi Driver» σκηνοθέτης, Jang Hoon

Ισπανία «Summer 1993» σκηνοθέτης, Carla Simοn

Σουηδία «The Square» σκηνοθέτης, Ruben Οstlund

Σουηδία «The Divine Order» σκηνοθέτης, Petra Volpe

Συρία «Little Gandhi» σκηνοθέτης, Sam Kadi

Ταϊβάν «Small Talk» σκηνοθέτης, Hui-Chen Huang

Ταϊλάνδη «By the Time It Gets Dark» σκηνοθέτης, Anocha Suwichakornpong

Τυνησία «The Last of Us» σκηνοθέτης, Ala Eddine Slim

Τουρκία «Ayla: The Daughter of War» Can Ulkay, σκηνοθέτης

Ουκρανία «Black Level» σκηνοθέτης, Valentyn Vasyanovych

Ηνωμένο Βασίλειο «My Pure Land» σκηνοθέτης, Sarmad Masud

Ουρουγουάη «Another Story of the World» σκηνοθέτης, Guillermo Casanova

Βενεζουέλα «El Inca» σκηνοθέτης, Ignacio Castillo Cottin

Βιετνάμ «Father and Son» σκηνοθέτης, Luong Dinh Dung.

Οι υποψηφιότητες για τα 90α Βραβεία Όσκαρ θα ανακοινωθούν την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

Η τελετή απονομής των Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2018 στο Dolby Theatre στο Hollywood & Highland Center του Χόλιγουντ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

