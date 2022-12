Balenciaga: Ο οίκος μόδας αντεπιτίθεται, ζητά 25 εκατομμύρια αποζημίωση

Η νέα καμπάνια της Balenciaga, αδιανόητη για πολλούς, προκάλεσε δριμεία κριτική και έριξε τις μετοχές της εταιρίας παγκοσμίως. Η φωτογράφηση ανήλικων παιδιών κρατώντας σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια, ήταν μια αποτυχημένη και επικίνδυνη καλλιτεχνική έμπνευση, την οποία καταδίκασαν ακόμα και άνθρωποι που πολλά χρόνια στηρίζουν την εταιρία όπως είναι η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Balenciaga, βλέποντας την εταιρία να κάνει ανοιχτή βουτιά πέρασε στην αντεπίθεση και θέλοντας να πετάξει από πάνω της κάθε ευθύνη, κατηγόρησε τους παραγωγούς. Ο οίκος μόδας, κατέθεσε αγωγή, ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων, στους παραγωγούς North Six και στον σχεδιαστή του σετ της φωτογράφισης, Nicholas Des Jardins.

Δεν ήταν μόνο τα σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια τα οποία κρατούσαν ανήλικα παιδιά στα χέρια τους, αλλά επίσης στη φωτογράφιση της σεζόν για την άνοιξη του ’23, παρατηρείται ότι πάνω στο γραφείο μιας εικόνας βρίσκεται ενός δικαστικού εγγράφου για μια υπόθεση του 2008 που είχε φτάσει στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ και αφορούσε παιδική κακοποίηση. Η εικόνα αυτή, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή στους πολίτες.

«Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη και αναλαμβάνω την ευθύνη», τα λόγια του καλλιτεχνικού διευθυντή και σχεδιαστή του οίκου Balenciaga μετά τον σάλο που προκάλεσε η καμπάνια με τα παιδιά. Ο Γεωργιανός σχεδιαστής Ντέμνα σε πρόσφατη δήλωση του είχε απολογηθεί λέγοντας τα εξής: «Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη για τη λανθασμένη καλλιτεχνική επιλογή του κόνσεπτ για την καμπάνια με τα παιδιά και αναλαμβάνω την ευθύνη. Ήταν ακατάλληλο τα παιδιά να προωθούν αντικείμενα που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά».

Ο σχεδιαστής συνέχισε: «Όσο και αν μερικές φορές θα ήθελα να προκαλέσω μια σκέψη μέσα από τη δουλειά μου, ΠΟΤΕ δεν θα είχα σκοπό να το κάνω αυτό με ένα τόσο φρικτό θέμα, όπως η κακοποίηση παιδιών που καταδικάζω. Τελεία. Πρέπει να μάθω από αυτό, να ακούσω και να συνεργαστώ με οργανώσεις παιδικής προστασίας για να μάθω πώς μπορώ να συνεισφέρω και να βοηθήσω σε αυτό το τρομερό θέμα».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Ντέμνα σημείωσε: «Ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσβλήθηκε από τις εικόνες και η Balenciaga έχει εγγυηθεί ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όχι μόνο για την αποφυγή παρόμοιων λαθών στο μέλλον αλλά και για την ανάληψη ευθύνης για την προστασία της παιδικής ευημερίας με κάθε τρόπο».

Ο σάλος ξέσπασε μετά τη διαφημιστική καμπάνια της Balenciaga που δείχνει δύο μικρά κορίτσια να ποζάρουν με λούτρινα αρκουδάκια με αξεσουάρ του οίκου, τα οποία όμως παραπέμπουν σε BDSM.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν με μία αμφιλεγόμενη καμπάνια. Για την ακρίβεια, μία αδικαιολόγητη καμπάνια, στην οποία μικρά παιδιά των τριών και τεσσάρων ετών πόζαραν, κρατώντας κούκλες ντυμένες σαδομαζοχιστικά. Μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, όλοι παρατήρησαν με μεγαλύτερη προσοχή. Εντόπισαν στο πλάνο διασκορπισμένα και στρατηγικά τοποθετημένα έγγραφα, σχετικά με τους νόμους για την παιδική πορνογραφία.

Το ζήτημα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη δημόσια σφαίρα. Δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της καμπάνιας, ο οίκος μόδας αναγκάστηκε να εκδώσει μια δήλωση όπου παραδέχτηκε «μια σειρά από σοβαρά λάθη για τα οποία η Balenciaga αναλαμβάνει την ευθύνη».

Γυρνούν την πλάτη τους στον οίκο και οι σταρ

Ο ένας μετά τον άλλον σταρ, ηθοποιοί, τραγουδιστές αποστασιοποιούνται, γυρνώντας την πλάτη τους στην εταιρεία. Ακόμα και η πιο γνωστή θαυμάστριά της Balenciaga και μέχρι σήμερα επί πληρωμή εκπρόσωπός τους Κιμ Καρντάσιαν, αναγκάστηκε να προβεί σε μία δήλωση. «Επί του παρόντος επανεξετάζω τη σχέση μου με την εταιρεία, βασιζόμενη στην προθυμία τους να αποδεχτούν την ευθύνη για κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεκινήσουν» και «τις ενέργειες που περιμένω να τους δω να κάνουν για την προστασία των παιδιών». Οι θαυμαστές της δεν έμειναν ικανοποιήμενοι, κατηγορώντας την για μισόλογα και υπεκφυγές.

Οργή για τη Balenciaga στα social media – Καταστρέφουν τα προϊόντα της

Εν τω μεταξύ οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο, στα οποία εξαγριωμένοι χρήστες καταστρέφουν τσάντες, σκίζουν ρούχα και καίνε παπούτσια. Προϊόντα και αξεσουάρ του πολυτελούς οίκου μόδας Balenciaga που οι ίδιοι έχουν χρυσοπληρώσει από την τσέπη τους καταλήγουν στην πυρά σαν σύγχρονες μάγισσες του Σάλεμ.

Πράγματα που κατά βάση δεν χρειάζονταν οι ιδιοκτήτες τους και συχνά δεν άντεχε καν το πορτοφόλι τους. Παρόλα αυτά, τα απέκτησαν, θυσιάζοντας μία μικρή περιουσία. Και γιατί όχι; Το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα ήταν μέχρι χθες συνώνυμο της πολυτέλειας, του ιδιαίτερου στιλ που κατατάσσει απευθείας κάποιον στην κουλ φατρία του πλανήτη αυτού, την αφρόκρεμα της ποπ κουλτούρας.

Και αυτό, καθώς οτιδήποτε έφερε την υπογραφή του συγκεκριμένου οίκου, επιδεικνύοταν ως status symbol, ακόμη και ως τρόπαιο. Έτσι, μπορεί η εταιρεία πριν δεκαετίες να έγινε γνωστή για τις εξαιρετικές βραδινές τουαλέτες της, αλλά εδώ και καιρό ξεχώριζε για τα εκκεντρικά παπούτσια με το φθαρμένο ύφασμα και τραχιά τελειώματα των 1.850 δολαρίων, τις τσάντες των χιλιάδων ευρώ που θυμίζουν σακούλες σκουπιδιών και τις εκκεντρικές φόρμες που αναγράφουν την μάρκα τόσο προκλητικά που δεν μπορεί παρά να αποτελεί προβοκατόρικη πράξη.

Όταν, μάλιστα, κάποιοι από τους μεγαλύτερους σταρ και διασημότητες του πλανήτη τριγυρνούν, επιδεικνύοντας τα ρούχα αυτά, συμμετέχοντας στις πασαρέλες, στις επιδείξεις μόδας και στις ευφάνταστες διαφημίσεις, ε τότε πώς να συγκρατηθεί και ο κοινός θνητός από το εναποθέσει το λιθαράκι του στην ακμάζουσα αυτοκρατορία της μόδας.

Το cancelBalenciaga, η αμφιλεγόμενη καμπάνια και η συγγνώμη που δεν έπεισε

Τι είναι αυτό, όμως, που μετέτρεψε τη μαζική λατρεία σε συλλογική οργή εν μία νυκτί. Έναν θυμό που ξεχειλίζει στα σόσιαλ –μέχρι πρότινος προνομιακό πεδίο της συγκεκριμένης μάρκας- και ο οποίος αποτυπώνεται στο #cancelBalenciaga. Το συγκεκριμένο hashtag έχει πάρει φωτιά και συνεχίζει να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των trends. Μόνο στο TikTok έχει πάνω από 33 εκατομμύρια προβολές, με το Twitter να ακολουθεί.

