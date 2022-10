Αυστραλία: Έκανε ρεπορτάζ για καταστροφικές πλημμύρες και έπιασε τρεις άνδρες να κάνουν πλιάτσικο σε ζωντανή μετάδοση

Πλιάτσικο σε… ζωντανή μετάδοση κατέγραψε Αυστραλός παρουσιαστής που έφτασε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για να αποτυπώσει την εικόνα της πόλης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ο Tim Davies είδε τρεις ληστές να κάνουν πλιάτσικο στις περιουσίες των άτυχων πολιτών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι κλέφτες απομακρύνθηκαν μόνο όταν είδαν τις κάμερες.

«Ήξερα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτούς τους τύπους και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες Covid και κουκούλες», δήλωσε ο Davies.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής εξήγησε: «Μόλις φτάσαμε με το συνεργείο, εμφανίστηκαν πολλά αυτοκίνητα, αλλά αυτοί οι τύποι βιάζονταν πραγματικά να φύγουν από εκεί. Καθώς βγήκα από το αυτοκίνητο είδα έναν από αυτούς τους τύπους να πετάγεται από ένα από τα σπίτια πίσω μου… Αυτοί οι τύποι, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους έφυγαν γρήγορα από εδώ, γιατί ήξεραν ότι ήμασταν Μέσα ενημέρωσης. Είναι απλά ένα αηδιαστικό θέαμα να βλέπεις ανθρώπους εδώ να κλέβουν σε αυτούς τους δρόμους της Μελβούρνης, σε αυτούς τους κατοίκους που έχουν ήδη περάσει τόσα πολλά».

"I knew something wasn't quite right with these guys, they had faces covered with COVID masks and hoodies on."

Tim was setting up for a live cross when he said he saw a group of masked men come rushing out of a residence in a flooded Melbourne community.#9Today pic.twitter.com/oIXUe0JM0Q

— The Today Show (@TheTodayShow) October 16, 2022