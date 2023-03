Ανακάλυψη μυστικού διαδρόμου πίσω από την κύρια είσοδο της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μυστικό διάδρομο εννέα μέτρων πίσω από την κύρια είσοδο της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας ελπίζοντας πως η ανακάλυψη αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για νέες.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Scan Pyramids που εφαρμόζεται από το 2015 και χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία, ηλεκτρονικούς σαρωτές και ενδοσκόπια, για την εξερεύνηση του εσωτερικού της Πυραμίδας, του τελευταίου από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου που σώζεται.

A hidden corridor nine meters long has been discovered close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza, and this could lead to further findings, Egyptian antiquities officials said https://t.co/F3JM25JwGc 1/4 pic.twitter.com/IXeZpbSmxE

