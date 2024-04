Αλάσκα: Ένας ορειβάτης νεκρός και ένας τραυματίας – Έπεσαν από ύψος 300 μέτρων

Ένας ορειβάτης έχασε τη ζωή τους και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση περίπου 305 μέτρων ενώ βρισκόταν σε μια απότομη, τεχνική διαδρομή στο όρος Τζόνσον, στο εθνικό πάρκο και την προστατευόμενη περιοχή Ντενάλι της Αλάσκας.

Σύμφωνα με τη Guardian, το περιστατικό σημείωθηκε το βράδυ της Πέμπτης και έγινε αντιληπτό από άλλη ομάδα ορειβατών, που κατέβηκε στο σημείο όπου είχαν πέσει οι ορειβάτες. Μάλιστα, έσκαψαν μέσα στο χιόνι και περιποιήθηκαν τον τραυματισμένο ορειβάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του πάρκου.

One mountain climber has died and another has been seriously injured after falling approximately 1,000 feet off of a mountain in Denali National Park in Alaska, authorities say. https://t.co/cmpR4vn4mu pic.twitter.com/PmMqJWOfAX

— ABC News (@ABC) April 27, 2024