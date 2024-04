54 ημέρες φρίκης για γυναίκα όμηρο της Χαμάς – Με σημάδεψε με όπλο και απειλούσε να μου τινάξει τα μυαλά στον αέρα

Σοκάρουν οι περιγραφές της Moran Stella Yanai, η οποία έπεσε θύμα απαγωγής από τη Χαμάς. Η Moran είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές από ομάδες της Χαμάς, όπως είπε, αλλά τους είχε πείσει, επιμένοντας ότι δεν ήταν Εβραία. Την τρίτη φορά, οι απαγωγείς της ήταν διαφορετικοί. «Δεν μίλησαν, απλώς με άρπαξαν», θυμάται. «Όλοι άρχισαν να τρέχουν, εγώ πήδηξα και έσπασα το πόδι μου και με έπιασαν», σημείωσε.

«Άρχισαν να με πετάνε από τον έναν στον άλλο και με έβαλαν στο αυτοκίνητο. Δύο τρομοκράτες μπροστά, τέσσερις στο πίσω κάθισμα, άλλοι τρεις στο πορτμπαγκάζ, και μόνο εγώ πάνω σε όλους». Καθώς περνούσαν τα σύνορα της Γάζας, η Moran έριξε μια ματιά στο πλήθος στην άλλη πλευρά του φράχτη, πριν κλείσει γρήγορα τα μάτια της.

“She was held with another woman, who was 18…Moran, who understands a little Arabic, remembers overhearing their captors discuss who would take the women as their wives…Moran says she lost 12% of her bodyweight, and her hair, during 54 days in Gaza.”https://t.co/wJF35v8MX3

