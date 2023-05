Zodiac: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του διαβόητου serial killer 5 δεκαετίες μετά τους φόνους του;

Η ταυτότητα του Ζodiac Killer, ενός κατά συρροή δολοφόνου που δρούσε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στη Βόρεια Καλιφόρνια, αποτελεί μυστήριο εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρόκειται ίσως για την πιο διάσημη ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονιών στην ιστορία των ΗΠΑ, που έχει εμπνεύσει μέσα στα χρόνια δεκάδες ερασιτέχνες «ντετέκτιβ» να ερευνήσουν τα ίχνη που άφησε πίσω του ο διαβόητος serial killer, προσπαθώντας να τον αποκαλύψουν την ταυτότητά του.

Η αποτυχία των αμερικανικών Αρχών να εξιχνιάσουν την υπόθεση έχει οδηγήσει πολλούς λάτρεις θεωριών συνωμοσίας – και οχι μόνο – στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρχει κάποιου είδους συγκάλυψη ως προς την ταυτότητα του ανθρώπου που σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο την περίοδο της δράσης του.

Ο δημοσιογράφος Τόμας Κόλμπερτ, ενας από τους ερασιτέχνες ερευνητές που έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο και κόπο στην ταυτοποίηση του Zodiac, ισχυρίζεται ότι, παρόλο που το FBI θεωρούσε ήδη από το 2016 ως ύποπτο έναν βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ονόματι Γκάρι Φράνσις Ποστ, δεν διερεύνησε αρκετά τα στοιχεία εις βάρος του. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρει ο ίδιος, επικαλούμενος έναν πληροφοριοδότη από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, ήταν αρκετά σημαντικά αφού περιλάμβαναν ένα μερικό δείγμα DNA του Ποστ που τον συνέδεε μετους φόνους.

Ο «ύποπτος» αυτός έφυγε από τη ζωή το 2018 και ο Κόλμπερτ κάνει σήμερα λόγο για «συγκάλυψη» που προσβάλει τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που περίμεναν δεκαετίες για να μάθουν την αλήθεια.

«Ο Ποστ είναι μυστικά καταχωρισμένος ως ύποπτος για τα εγκλήματα του Zodiac στους υπολογιστές του αρχηγείου του FBI ήδη από το 2016» αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε η ομάδα εθελοντών ερευνητών «Case Breakers» με επικεφαλής τον Κόλμπερτ. Το FBI από τη μεριά του εξακολουθεί να δηλώνει ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ανεξιχνίαστη, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενο «σεβασμό για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Η οργάνωση Case Breakers είχε ανακοινώσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 ότι θεωρεί τον Ποστ ύποπτο για τουλάχιστον πέντε φόνους που σημειώθηκαν στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο το 1968 και το 1969. Σήμερα η ομάδα των ερευνητών αποκάλυψε ότι διαθέτει στοιχεία που συνδέουν τον εν λόγω άνδρα με όλους τους γνωστούς φόνους του Zodiac, συμπεριλαμβανομένου ενός έκτου θύματος από το 1966, που το FBI έχει αρνηθεί ότι συνδέεται με τον serial killer.

