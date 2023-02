Ζιζέλ: Την πλήρωσαν 2 εκατ. δολάρια στο καρναβάλι του Ρίο για να φορέσει απλά… ένα μπλουζάκι!

Η Ζιζέλ αρνήθηκε να πιει μπίρα, αλλά συμφώνησε να παρευρεθεί στην εκδήλωση για μόλις 3 ώρες, κερδίζοντας ένα ιλιγγιώδες ποσό.

Το brand αποφάσισε να την πληρώσει το 2 εκατ. δολάρια στη Ζιζέλ για να βρεθεί στην αίθουσα VIP με αυτό το μαύρο μπλουζάκι. Αυτό ήταν το μόνο που έπρεπε να κάνει για να παίρνει 11.000 δολαρίων ανά λεπτό.

Οι ξέφρενοι χοροί της στο καρναβάλι της πατρίδας της

Το βράδυ της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου, η Βραζιλιάνα καλλονή δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο και έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις.

Τα καρναβαλικά δρώμενα στη Βραζιλία φέτος διαρκούν από τις 17 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

