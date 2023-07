Ζευγάρι κατηγορείται ότι απήγαγε και βίαζε 18χρονη

Ένα ζευγάρι από το Τέξας των ΗΠΑ κατηγορείται για την απαγωγή και τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό 18χρονης. Πρόκειται για 31χρονο Jose Reyes και την 29χρονη Jaqueline Macias οι οποίοι συνελήφθησαν καθώς το θύμα κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι τους στο Χιούστον.

Η 18χρονη είπε στις Αρχές ότι είχε συναντήσει τον Reyes πριν ένα μήνα κι ότι την έπεισε να τον ακολουθήσουν στο σπίτι του, όπου την κράτησαν αιχμάλωτη για περίπου 30 ημέρες. Τελικά, την Κυριακή όταν εγκατέλειψαν το σπίτι, κατάφερε να βγει από το παράθυρο και να ζητήσει βοήθεια στη γειτονιά.

Jose Reyes 31, Jaqueline Macias, 29, charged w/aggravated kidnapping on Monday. The couple abducted 18 yr. old girl referred to as B.B. in court documents & repeatedly sexually abused her for a month until the victim escaped.

Reyes held on $100k bond, Macias on $50k. pic.twitter.com/gyNHodxOnT

