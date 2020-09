Ζεσταίνουν τις μηχανές των κλασικών αυτοκινήτων-αντίκα – Τον Οκτώβριο στη Θεσσαλία το Ράλι Ολύμπου

Το Ιστορικό Ράλι Ολύμπου (The Historic Rally of Olympian Gods) επιστρέφει, μετά από πολλά χρόνια, στην πόλη που το «γέννησε», στην Ελασσόνα, στους πρόποδες του Ολύμπου.

Το Ράλι Ολύμπου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θεσμούς στον χώρο της κλασικής αυτοκίνησης, που θεσμοθετήθηκε το 2011, ενώ, παράλληλα, διαφημίζει τη Θεσσαλία, αλλά κυρίως το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο, από τον οποίο πήρε και το όνομά του.

Δεκάδες πληρώματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ζεσταίνουν από τώρα τις μηχανές των κλασικών αυτοκινήτων-αντίκα και όλες οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, σχετικά με τη διοργάνωση του 9ου Ιστορικού Ράλι Όλυμπου 2020 (The Historic Rally of Olympian Gods )-25η Μακεδονική Πλοήγηση, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 10 και 11 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα μέτρα που προβλέπει ο ΕΟΔΥ, για την προστασία των συμμετεχόντων και των θεατών, από τον Covid-19.

Το Ράλι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από τη Λέσχη Κλασικών Αυτοκινήτων Μακεδονίας (ΛΕΚΑΜ-Θεσσαλονίκη) και το Δίκτυο «Περραιβία» (Ελασσόνα) σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λαρισαίων, τον Σύλλογο Κλασικών Αυτοκινήτων Λάρισας (ΣΚΑΛ) και τη Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Βόλου (ΛΕΚΟΒ), με την υποστήριξη της FIVA και της ΕΟ-ΦΙΛΠΑ, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και του Δήμου Ελασσόνας.

Το σημαντικό αυτό γεγονός, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των Λεσχών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, υποστηρίζεται σταθερά, από τη θεσμοθέτησή του, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, ενώ φέτος προστέθηκε ξανά ο Δήμος Ελασσόνας, που είναι η φυσική έδρα του Ράλι Ολύμπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιστορικό Ράλι Ολύμπου είναι ενταγμένο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. και έχει σπάσει, κατά καιρούς, ρεκόρ συμμετοχών, ενώ χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική διοργάνωση, τις έντονες συγκινήσεις και τις υψηλές δόσεις αδρεναλίνης.

Φέτος, το Ιστορικό Ράλι Ολύμπου με απόφαση των διοργανωτών, αφού ξεκινήσει από τη Λάρισα (κεντρική πλατεία), το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ώρα 10.30, επισκέπτεται, για μια ακόμα φορά, τον Βόλο, αλλά και πανέμορφα χωριά του Πηλίου με τα μοναδικά τοπία, τη μεγάλη ιστορία και τα πασίγνωστα ποιοτικά τοπικά προϊόντα, ενώ ο μεγάλος τερματισμός θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ελασσόνας, την επόμενη μέρα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ώρα 13.00.

Τα ράλι κλασικών αυτοκινήτων-αντίκα έχουν εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού και των ΜΜΕ, όπου αυτά πραγματοποιούνται, αναδεικνύοντας τους προορισμούς.

Όλα αυτά τα χρόνια επισκέφτηκε σημαντικούς προορισμούς, όπως τον ΝΔ Όλυμπο, την Ελασσόνα, τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, τα Μετέωρα, την Καρδίτσα, τη Λίμνη Πλαστήρα, τον Βόλο, δεκάδες χωριά του Πηλίου, τα παράλια του Ν. Λάρισας, την Αγιά, τη Δεσκάτη, εκατοντάδες χωριά σε όλους τους Νομούς της Θεσσαλίας, αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία, πολλές μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων, γυναικείους συνεταιρισμούς κ.ά., κάνοντας γνωστή τη Θεσσαλία στο εξωτερικό, αφού υπάρχουν πολλές διεθνείς συμμετοχές από διάφορες χώρες της Ευρώπης και το γεγονός έχει μεγάλη διεθνή δημοσιότητα.

Εγγραφές-πληροφορίες: ΛΕΚΑΜ, πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσάλιος, 6975909100, email: [email protected], Δίκτυο «Περραιβία», πρόεδρος κ. Κ. Σκριάπας, 6974881944, email: [email protected], ΣΚΑΛ, πρόεδρος κ. Νικ. Γκανάκης, 6944479588, ΛΕΚ.ΟΒ, πρόεδρος κ. Τέλης Δουλόπουλος, 6972-922266.

Πληροφορίες στα σάιτ www.lekam.gr, www.lekov.gr, www.perrevia.net.gr/.