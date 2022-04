Ζ. Μακρή και Ακαδημία Αθηνών αναλαμβάνoυν εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την κλιματική κρίση

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ανέλαβε την πρωτοβουλία της παρουσίασης της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με την Ακαδημία Αθηνών και τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας κ. Χρήστο Ζερεφό με θέμα την ενίσχυση του παιδαγωγικού έργου του ΥΠΑΙΘ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Αντωνίου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής κ. Κόσυβας, Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, διευθυντές ιδιωτικών σχολικών μονάδων Αττικής και εκπαιδευτικοί.

Η κ. Μακρή στην τοποθέτησή της ανέφερε : «Σήμερα, θα σας παρουσιάσουμε μια πρόταση, που προέκυψε από τη συνέργεια του ΥΠΑΙΘ με την Ακαδημία Αθηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE- IP AdaptInGR από το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος από την Ακαδημία Αθηνών, που θα αρχίσει το 2023, με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί το αντικείμενο προβληματισμού και έρευνας επιστημονικών ομάδων ανά τον κόσμο, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια που προκάλεσαν και επιτάχυναν την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι από τις περιβαλλοντικές πρακτικές, οι επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών και η ανθρώπινη συμμετοχή και ευθύνη.

Με σκοπό την ενημέρωση και την αφύπνιση παιδιών και εφήβων σε θέματα κλιματικής κρίσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει ενσωματώσει την εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος ως θεματική στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Ενθαρρύνουμε την ενεργητική συμμετοχή και τη δημιουργική διάδραση μέσα στο σχολικό περιβάλλον, για μαθητές και εκπαιδευτικούς με εύληπτα και ελκυστικά μέσα, με ψηφιακά εργαλεία και συνεχείς επιμορφώσεις.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή των σχολικών μονάδων, όλων των τύπων και βαθμίδων, στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου έργου «LIFE- IP AdaptInGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ας αποτελέσει η σημερινή συζήτηση την αφετηρία της εντατικής και συντονισμένης προσπάθειας για την ανάπτυξη της γνώσης για την κλιματολογία σε μαθήτριες και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».