Υποβρύχιο στον Ατλαντικό: Τι μπορεί να δώσει απαντήσεις για την ενδόρρηξη του Titan – Ανασύρθηκαν πιθανά λείψανα

Απαντήσεις για το τι πήγε τόσο λάθος και βυθίστηκε το Titan στο ναυάγιο του Τιτανικού αναζητούν οι Αρχές, με τις απαντήσεις ωστόσο να μην είναι τόσο εύκολο να δοθούν καθώς το βαθυσκάφος δεν είχε κάποιο μαύρο κουτί ή άλλο καταγραφικό που να δίνει πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές των πέντε επιβαινόντων.

Την Τετάρτη το λιμενικό των ΗΠΑ ανέφερε πως πιθανά «ανθρώπινα λείψανα» εντοπίστηκαν μεταξύ των συντριμμιών.

Αμερικανοί ιατροδικαστές «θα διεξάγουν επίσημη ανάλυση των φερόμενων ως ανθρώπινων λειψάνων τα οποία συλλέχθηκαν με προσοχή (…) στο σημείο του δυστυχήματος», επεσήμανε η ανακοίνωση του λιμενικού.

Η ανάλυση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν αναμένεται ότι θα προσφέρει «κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση των αιτιών της τραγωδίας αυτής», δήλωσε ο Τζέισον Νιούμπαουερ επικεφαλής των ερευνών του λιμενικού.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το Canadian Broadcast Corp δείχνει κάτι που μοιάζει να είναι το ρύγχος του βαθυσκάφους και άλλα κομμάτια του τυλιγμένα σε μια λευκή λινάτσα να αναδύονται από τη θάλασσα με τη βοήθεια γερανού και να τοποθετούνται στο κατάστρωμα του πλοίου Horizon Arctic.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένα κομμάτι από το κύτος του Titan και μηχανήματα με καλώδια που κρέμονται να μεταφέρονται από το πλοίο στο λιμάνι.

