«Υποθέτεις ότι δεν μπορώ να πιω κοκτέιλ Μαργαρίτα»: Ένα δυνατό βίντεο για τα στερεότυπα του συνδρόμου Down

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down (21 Μαρτίου) καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Έλληνα ιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, σύμφωνα με στοιχεία του ελληνικού Υπουργείου Υγείας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε από τα αριθμητικά δεδομένα του συνδρόμου Down, μια γενετική κατάσταση που προκύπτει από την εμφάνιση ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος = 3.21 = η 21η μέρα του 3ου μήνα του έτους).

Το σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή στους ανθρώπους. Πήρε το όνομά του από τον Άγγλο ιατρό John Langdon Down, ο οποίος πρώτος το περιέγραψε το 1866. Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί ότι με την έγκαιρη παρέμβαση, την κατάλληλη εκπαίδευση, την αποδοχή και τη στήριξη του οικογενειακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα άτομα με σύνδρομο Down αναπτύσσονται και φτάνουν στο ανώτατο δυναμικό τους, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο και να γίνουν ενεργά μέλη του.

Το μήνυμα του φετινού εορτασμού, «δώστε τέλος στα στερεότυπα», περνάει και ένα νέο βίντεο, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα με το έξτρα χρωμόσωμα. Εστιάζει στις αρνητικές υποθέσεις που κάνουμε για τα άτομα με σύνδρομο Down, που λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες, καθώς δεν τους δίνουμε ισότιμες ευκαιρίες να εξελιχθούν, στο σχολείο, στον χώρο εργασίας, στις προσωπικές σχέσεις τους.

«Bartender, υποθέτεις ότι δεν μπορώ να πιώ κοκτέιλ Μαργαρίτα, οπότε δεν μου σερβίρεις κοκτέιλ Μαργαρίτα. Η υπόθεσή σου γίνεται πραγματικότητα. Γονείς, υποθέτετε ότι δεν μπορώ να μείνω στο δικό μου σπίτι, οπότε δεν με ενθαρρύνετε γι’ αυτό. Και δεν μένω στο δικό μου σπίτι»: Αυτές είναι μερικές από τις ατάκες που περιγράφουν τα στερεότυπα απέναντι σε ένα άτομο με σύνδρομο Down, τα οποία ωστόσο μπορούν να ανατραπούν, όπως δείχνει στη συνέχεια αυτό το βίντεο, που ξεχωρίζει για τη σύγχρονη ματιά του και το γεγονός ότι δίνει τον λόγο στα άτομα που αφορά κυρίως το μήνυμά του.

Δείτε το βίντεο:

