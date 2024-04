Υπόθεση Ο. Τζ. Σίμπσον: Η δίκη του αιώνα, οι ατάκες και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο δικαστήριο

Ο θάνατος του Ο. Τζ. Σίμπσον σε ηλικία 76 ετών από καρκίνο του προστάτη επανέφερε στην επικαιρότητα την ιστορία του αθλητή του NFL που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της πρώην συζύγου της και του εραστή της, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και ηθοποιός, πριν να συλληφθεί και καταδικαστεί για κλοπή.

Όπως θυμούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης η δίκη του Ο. Τζ. Σίμπσον, το 1995, χαρακτηρίστηκε η δίκη του αιώνα καθώς αποτέλεσε την πρώτη γεύση της τηλεόρασης ριάλιτι. Δεν είναι τυχαίο ότι η δίκη για την δολοφονία της πρώην συζύγου του Νικόλ και του εραστή της Ρον Γκόλντμαν, αποτέλεσε ένα από τα τηλεοπτικά γεγονότα που έχουν καταγράψει την υψηλότερη τηλεθέαση της ιστορίας, με καθημερινή κάλυψη για τους 11 μήνες που διήρκησε μέχρι τελικά το δικαστήριο να τον κρίνει αθώο για τους δύο φόνους.

Η απόφαση του δικαστή Λανς Α. Ίτο να επιτρέψει την παρουσία κάμερας στη δικαστική αίθουσα εκτιμάται ότι εξελίχθηκε σε παράγοντα για την έκβαση της δίκης, μετατρέποντας ορισμένους εκ των συντελεστών της υπόθεσης σε αστέρες.

Πρώτος από όλους ο εκ των δικηγόρων του Ο. Τζ. Σίμπσον, Τζόνι Κόχραν, η ατάκα του οποίου «If it doesn’t fit, you must acquit» (μτφ. αν δεν ταιριάζει, αθωώστε τον) για ένα γάντι που παρουσιάστηκε ως επιβαρυντικό στοιχείο για τον Σίμπσον, έμεινε στα δικαστικά χρονικά.

Η ατάκα του Κόχραν αφορούσε ένα γάντι που βρέθηκε στην σκηνή του εγκλήματος με τον δικηγόρο να υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να είναι του πελάτη του γιατί το χέρι του (σ.σ. του Ο. Τζ. Σίμπσον) ήταν πολύ μεγάλο γι’ αυτό. Για να υποστηρίξει, μάλιστα, τους ισχυρισμούς του δεν δίστασε να φορέσει ένα μαύρο σκουφάκι. «Αν βάλω αυτό το σκουφάκι, ποιος είμαι;» ρώτησε ο Κόχραν τους ενόρκους και συνέχισε «είμαι ακόμα ο Τζόνι Κόχραν με σκουφάκι. Και αν κοιτάξετε τον Ο. Τζ. Σίμπσον έχει μεγάλο κεφάλι. Ο Ο. Τζ. Σίμπσον με σκουφάκι είναι ακόμα ο Ο. Τζ. Σίμπσον από δύο τετράγωνα απόσταση. Δεν μπορεί να θεωρείται μεταμφίεση. Δεν βγάζει νόημα».

Στον Κόχραν χρεώνεται και άλλη μια ιστορική στιγμή στα δικαστικά χρονικά όταν ο Ο. Τζ. Σίμπσον στάθηκε μπροστά στους ενόρκους και προσπάθησε να χωρέσει το χέρι του στο μαύρο δερμάτινο γάντι που είχε βρεθεί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το γάντι είχε πέσει από τον Σίμπσον ενώ έτρεχε να φύγει από το σπίτι της πρώην συζύγου του μετά τη διπλή δολοφονία.

Όταν, όμως, το γάντι δεν χώρεσε ποτέ στο χέρι, ο κατήγορος υποστήριξε ότι το XL δερμάτινο γάντι της μάρκας Aris Light είχε στενέψει αφού είχε ποτίσει από το αίμα και στη συνέχεια είχε παγώσει και ξεπαγώσει αρκετές φορές.

Σύμφωνα με την dream team των δικηγόρων που είχε αναλάβει την υπεράσπιση του Σίμπσον – εκτός από τον Κόχραν, στην ομάδα ήταν ο πατέρας των Καρντάσιαν, Ρόμπερτ, ο Ρόμπερτ Σαπίριο, ο Άλαν Ντέρσοβιτς και η Σον Χόλεϊ – το γάντι το είχε «φυτέψει» στον χώρο του εγκλήματος ο ντετέκτιβ του LAPD, Μαρκ Φούρμαν.

Σε καυστικό του σχόλειο 23 χρόνια μετά την δίκη ο εκ των κατηγόρων του Σίμπσον, Κρίστοφερ Ντάρντεν, είχε σχολιάσει ότι «είναι καλύτερος ηθοποιός (σ.σ. ο Ο. Τζ. Σίμπσον) από ό,τι πίστευα ότι είναι».

Ο ντετέκτιβ Φούρμαν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο καθώς ήρθαν, τότε, στη δημοσιότητα ηχητικά αποσπάσματα – άσχετα με την υπόθεση Σίμπσον – στα οποία είχε χρησιμοποιήσει ρατσιστικές εκφράσεις και ύβρεις κατά γυναικών. Στα ίδια ηχητικά, μάλιστα, ακουγόταν να λέει ότι η τακτική του «φυτέματος» αποδεικτικών στοιχείων ήταν συνηθισμένη πρακτική στο LAPD.

Στην ιστορία έχει μείνει και η κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας και πρώην φιλοξενούμενου στο σπίτι του Σίμπσον, Μπράιαν “Κάτο” Κέλιν, ο οποίος έμενε στον ξενώνα του σπιτιού όπου έγινε το διπλό φονικό. Ο Κέλιν στην κατάθεσή του έδωσε μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα χτυπώντας με τη γροθιά του το έδρανο του μάρτυρα για να περιγράψει τον ήχο που είχε ακούσει το μοιραίο βράδυ της 12ης Ιουνίου 1994. Στην ίδια κατάθεση είχε αναφέρει ότι βοήθησε τον Σίμπσον να μεταφέρει βαλίτσες σε μια λιμουζίνα ενώ ο Ο. Τζ. είχε υποστηρίξει ότι είχε βάλει μόνο μια βαλίτσα.

Συγκλονιστική είχε χαρακτηριστεί τότε και η κατάθεση της αδελφής της πρώην συζύγου του Ο. Τζ. Σίμπσον, Ντενίζ Μπράουν, η οποία περιέγραψε πώς η Νικόλ Μπράουν είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον αθλητή του NFL. Με κλάματα στα μάτια η Ντενίζ Μπράουν είχε αναφερθεί στη στιγμή που είδε τον Ο. Τζ. Σίμπσον να σηκώνει στα χέρια του την αδελφή της και να την πετάει σε έναν τοίχο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 προσθέτοντας ότι σε άλλη στιγμή τον είχε δει να βάζει το χέρι του στη βουβωνική χώρα της αδελφής της και να της λέει «από εδώ βγαίνουν τα παιδιά και αυτό μου ανήκει».

Η κορύφωση της δίκης ήταν η ανακοίνωση της απόφασης που μεταδόθηκε ζωντανά στις 3 Οκτωβρίου του 1995. Ο Ο. Τζ. Σίμπσον έχοντας στο πλευρό του τον Κόχραν και τον Καρντάσιαν άκουσε με ανακούφιση και έκπληξη, όπως αναφέρει η Daily Mail, τους ενόρκους να τον αθωώνουν μετά από λιγότερες από τέσσερις ώρες διαβουλεύσεων. Αντίθετα ο πατέρας του εραστή της πρώην συζύγου του Σίμπσον κρατούσε γερά την κόρη του Κιμ η οποία δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει στο άκουσμα της λέξης «αθώος».

«Η 13η Ιουνίου του 1994 ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου. Αυτός είναι ο δεύτερος. Θα είμαι πάντα περήφανος για τον γιο μου και την οικογένειά μου» είχε δηλώσει εξερχόμενος του δικαστήριου ο πατέρας του Γκόλντμαν.

