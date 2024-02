Υποστηρικτής του Τραμπ πλήρωσε 9.000 δολάρια για να πάρει τα χρυσά αθλητικά με το αυτόγραφό του

Ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια χρυσού χρώματος με το αυτόγραφο του Αμερικανού τέως προέδρου βάζοντας γερά το χέρι στην τσέπη, όπως γράφει η αμερικάνικη εφημερίδα «New York Times».

Πρόκειται για τον Ρόμαν Σαρφ, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του εμπορίου πολυτελών ρολογιών, «Luxury Bazaar», ο οποίος αποχώρησε από τη δημοπρασία με τα παπούτσια στο… χέρι.

Man wins first ever autographed Trump high top “Never Surrender” gold sneakers with winning bid of $9000 pic.twitter.com/ipfa5AmAZu

— The Post Millennial (@TPostMillennial) February 17, 2024