Υποψήφιος οδύρεται: Πήρε 5 ψήφους από την εννεαμελή οικογένειά του (vids)

O Neetu Shutteran Wala είχε θέσει υποψηφιότητα για το τοπικό συμβούλιο στην πόλη Lok Sabha της Ινδίας, ευελπιστώντας ότι θα κατάφερνε να κερδίσει μία από τις εκλόγιμες θέσεις, όταν όμως ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της πρώτης καταμέτρησης, όλα σκοτείνιασαν…

Κι αυτό διότι, αν και η οικογένειά του έχει εννέα μέλη με δικαίωμα ψήφου, ωστόσο εκείνη τη χρονική στιγμή μόλις πέντε ψήφοι είχαν πιστωθεί στο όνομά του.

Μαθαίνοντας τα δυσάρεστα μαντάτα ο Wala δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στις κάμερες τοπικών μέσων ενημέρωσης, με τη σπαραξικάρδια εικόνα του να κάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τον γύρο του διαδικτύου.

«Έχω εννέα ψηφοφόρους στην οικογένειά μου και δεν με ψήφισε κανείς. Όλοι μου οι γείτονες είχαν ορκιστεί πως θα με ψήφιζαν αλλά όλοι τους είπαν ψέματα. Παράτησα τη δουλειά μου για ένα μήνα προσπαθώντας να τους πείσω αλλά με πούλησαν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δακρυσμένος Wala.

After his apathetic video message got viral , Finally people of #Jalandhar parliamentary constituency generous enough to cast Vote for #NeetuShutteranWala and he got 856 votes including 9 votes of his family members . #GeneralElections2019 #LokSabhaElectionResults 1/2 pic.twitter.com/AoSaPnMIXK

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) May 24, 2019