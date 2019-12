YouTubeIsOver: Γιατί οι χρήστες απειλούν να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους

Τo YouTube, η δημοφιλής ιστοσελίδα αναζήτησης και αναπαραγωγής ψηφιακών ταινιών, ανακοίνωσε νέους κανόνες ώστε να αποτρέψει φαινόμενα «παρενόχλησης» και οι χρήστες απειλούν με διαγραφή των λογαριασμών τους.

Η εταιρεία που ανήκει στην Google ανακοίνωσε νέους κανόνες οι οποίοι δεν άρεσαν καθόλου στους δημιουργούς των βίντεο, τους YouTubers. Τα αρνητικά σχόλια ήταν πολλά και χρησιμοποιώντας το hashtag #YouTubeIsOver απειλούν να φύγουν και να εγγραφούν σε αντίπαλες ιστοσελίδες, όπως αναφέρει η Metro.

Οι νέες πολιτικές θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στους δημιουργούς των κωμικών βίντεο οι οποίοι θα διστάζουν να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις και κινήσεις που έκαναν μέχρι τώρα.

I am genuinely afraid because YouTube is where I go to make my life easier on me but figuring out that YouTube is destroying its self to the point that we won’t even be able to watch good content at all #YouTubeIsOver — ❄️ Blank ❄️ (@BlankNoName79) December 12, 2019

#YouTubeIsOver Even though I'm a small creator I still fear what's to come with the new policy coming in 2020. Should I delete or private all my videos? I really don't want to be fined because some of my videos are considered appealing to children. I'm scared of posting videos. — REHD (@rehdlive) December 12, 2019

Youtube is listed federally as a platform NOT a publisher. That means they are protected from lawsuits just like FB, & twitter. Which also means they are not supposed to limit speech. If they want to limit speech as a private business then list them as a publisher. #YouTubeIsOver — Platform Lover (@Chick_N_Picker) December 12, 2019

Download ur favorite bullying vids, before yt takes them down pic.twitter.com/3YajQJbr5G — German dad from the 70s (@Idubbbz) December 11, 2019

Οι νέοι κανόνες του ΥοuTube

Το YouTube έγραψε στο Twitter: «Πολλοί από εσάς μας είπατε ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά για την πρόληψη της παρενόχλησης στο YouTube, γι ‘αυτό κάναμε διαβούλευση με ένα ευρύ φάσμα δημιουργών, εμπειρογνωμόνων και οργανισμών για να ενημερώσουμε την πολιτική μας για παρενόχληση που άλλαξε σήμερα».

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν «παρατεταμένες επιθέσεις που αφορούν την φυλή, τα φυσικά χαρακτηριστικά, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία ή το φύλο», αναφέρουν.

«Σημειώστε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει το ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής έκφρασης και συζήτησης για σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε το YouTube.

Υποσχέθηκε επίσης μια «αυστηρότερη στάση απέναντι στις απειλές η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο σαφείς απειλές, αλλά και σιωπηρές αναφορές για σωματική βία».

«Συμπεριλαμβάνονται απειλές που μπορεί να μην αναφέρουν συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν όπλα ή προσομοίωση βίας», συνέχισε το YouTube.

Με δεδομένο ότι η παρενόχληση μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ένα βίντεο, η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά όπως η κακόβουλη προσβολή του ίδιου ατόμου σε πολλά βίντεο ή σχόλια μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις όπως η αναστολή του YPP, παύσεις ή ακόμα και τερματισμό.

«Οι δημιουργοί θα έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο το οποίο εντοπίζει αυτόματα ανεπιθύμητα σχόλια, τα σβήνει από τη δημοσίευση και καλεί τον κάτοχο του καναλιού να τα ελέγξει. Μέχρι το τέλος του έτους, στα περισσότερα κανάλια θα έχει ενεργοποιηθεί αυτό το εργαλείο.», ανακοίνωσε το YouTube.

«Μπορείτε πάντα να κάνετε opt-out, αλλά σημειώστε ότι οι πρώτοι που υιοθέτησαν αυτή τη στάση είδαν μια μείωση κατά 75% στα επισημασμένα σχόλια στα κανάλια τους», καταλήγει.

Πηγή: Έθνος