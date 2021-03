Υμνοι και «Χρόνια Πολλά Ελλάδα» από τους ηγέτες του πλανήτη

Με θερμά λόγια αναφέρθηκαν στους δεσμούς των χωρών τους με την Ελλάδα και την έναρξη της ελληνικής επανάστασης το 1821, ηγέτες κρατών από όλον τον κόσμο με αφορμή την φετινή 25η Μαρτίου. Από τον πρίγκιπα Κάρολο και τον Μιχαήλ Μισούστιν μέχρι τον Πρόεδρο του Ισραήλ και τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, τα μηνύματα στήριξης προς την Ελλάδα έφτασαν από κάθε γωνιά του πλανήτη, με πολλούς από αυτούς να μιλούν στα ελληνικά!

«Η δική σας ελευθερία είναι και δική μας», κατέληξε μιλώντας στα ελληνικά ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν στο προσωπικό του μήνυμα προς την Ελλάδα ενώ στα ελληνικά μίλησε και ο πρίγκηπας Κάρολος στο δικό του μήνυμα λέγοντας τη φράση: «Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! Ζήτω η Ελλάς!».

Δεν ήταν ωστόσο οι μοναδικοί ηγέτες που στα μηνύματά τους στη Ελλάδα μίλησαν στα ελληνικά. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε κατέληξε λέγοντας: «Χρόνια Πολλά, Ελλάδα», ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον είπε στη γλώσσα μας: «Ζήτω η Ελλάς», ενώ ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε ένα συγχαρητήριο μήνυμά του μέσω Twitter απευθυνόμενο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, το οποίο ήταν γραμμένο εξ΄ολοκλήρου στα ελληνικά και ανέφερε:

«Ο απελευθερωτικός αγώνας της Ελλάδας είναι συνδεδεμένος με την Οδησσό και το νότο της Ουκρανίας που έγινε σπίτι για πολλούς Ελληνες. Για περαιτέρω ενδυνάμωση συνεργασίας αναμένω με επίσκεψη την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για εορτασμό 30ης επετείου Ανεξαρτησίας μας.

Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κατά την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας γιορτάζουμε την ιστορία και τις αξίες που ενώνουν τις ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοκρατία. Οι πατέρες του έθνους μας άντλησαν έμπνευση από το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας κατά τη σύνταξη του Συντάγματός μας και το σχηματισμό της πρώτης σύγχρονης δημοκρατίας του κόσμου. Λίγες δεκαετίες αργότερα Αμερικανοί φιλέλληνες υπερασπίστηκαν την προσπάθεια της Ελλάδας για ανεξαρτησία, σφυρηλατώντας μια στενή σχέση μεταξύ των λαών μας που άνθισε τα επόμενα χρόνια».

Για να προσθέσει: «Μαζί, θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε ψηλά τον πυρσό της δημοκρατίας, όποιες προκλήσεις κι αν βρεθούν στο διάβα μας».

«Οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας είναι πολύ βαθύτερες στον χρόνο. Εξελίχθηκαν μέσα στη διάρκεια πολλών αιώνων και οι ρίζες τους είναι τόσο μακραίωνες όσο και η εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι λαοί μας μοιράζονται κοινή ιστορία, πολιτιστικές και πνευματικές αξίες. Και, φυσικά, υπάρχει μια βαθιά, αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ τους», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν είπε μεταξύ άλλων: «Στις σχέσεις με την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονται στις μακροχρόνιες παραδόσεις της φιλίας, καθώς και της πολιτιστικής και πνευματικής εγγύτητας, εμείς αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία».

Για να προσθέσει: «Ευελπιστούμε ότι η διεξαγωγή του Έτους Ιστορίας Ρωσία – Ελλάδα, τα εγκαίνια του οποίου συμπίπτουν με την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του ελληνικού λαού, θα συμβάλει στην εμπέδωση των αμοιβαίως επωφελών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας».

Επίσης, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ρεουβέν Ρίβλιν είπε: «Θέλω να ευχηθώ στους αγαπημένους μας φίλους, τον υπέροχο λαό της Ελλάδας τα θερμά μας συγχαρητήρια από το Ισραήλ στον εορτασμό για τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας».

Τέλος, στο μήνυμά του μέσω Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον τονίζει πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι περήφανο για τη δική του συμβολή στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή του στη φιλία μεταξύ των δύο λαών σήμερα.

Best wishes to the people of Greece on the 200th anniversary of the Greek Revolution. The UK was proud to play its part in the establishment of the modern Greek state and I greatly value the friendship that exists between our people today 🇬🇧🇬🇷

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 25, 2021