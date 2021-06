Υεμένη: 25 πτώματα μεταναστών εντοπίστηκαν στις ακτές

Ψαράδες στο Ρας αλ Άραχ της Υεμένης εντόπισαν, σήμερα το πρωί, τα πτώματα τουλάχιστον 25 μεταναστών που ξεβράστηκαν στο Ρας αλ Άραχ, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Οι ψαράδες εντόπισαν τις σορούς των άτυχων μεταναστών, που προφανώς προσπαθούσαν να φτάσουν στη χώρα με την ελπίδα να μεταβούν σε πλούσια κράτη της Μέσης Ανατολής, μετά από αναφορές ότι ένα πλεούμενο βυθίστηκε στα ανοιχτά της περιοχής.

Το πλεούμενο ανετράπη και βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 18 ναυτικών μιλίων στα ανοιχτά των ακτών του Αλ Μόκα, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

“Οι ψαράδες βρήκαν 25 πτώματα στη θάλασσα”, κοντά στο στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και του Τζιμπουτί, δήλωσε ο Τζαλίλ Άχμεντ Άλι, ο οποίος πρόσθεσε πως το σκάφος “ανατράπηκε πριν από δύο ημέρες και μετέφερε από 160 έως 200 άτομα”. Η τύχη των υπόλοιπων αγνοείται.

Η επιβεβαίωση του ΔΟΜ

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με tweet του επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν. «Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επιβεβαιώνει ότι ένα πλεούμενο, που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών από το Κέρας της Αφρικής, βυθίστηκε στ’ ανοικτά των ακτών της Υεμένης. Οι ομάδες του ΔΟΜ βρίσκονται στο πεδίο και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιζώντων», ανέφερε.

IOM is verifying reports that a vessel carrying a large number of migrants from the Horn of Africa has sunk off the coast of Yemen.

IOM teams are on the ground and ready to respond to the needs of survivors.

