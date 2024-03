Ξεσπά ο άνδρας που τράβηξε το βίντεο με την Κέιτ και τον Ουίλιαμ: Είναι ζωντανή, την είδα με τα μάτια μου

Ξεσπαθώνει ο Νέλσον Σίλβα, ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο με το πριγκιπικό ζευγάρι της Ουαλίας να περπατά ανέμελο στο Ουίνδσορ καθώς δεν μπορεί να πιστέψει αυτούς που θεωρούν ότι δεν είναι η Κέιτ αλλά η σωσίας της.

« Μα, την είδα με τα ίδια μου τα μάτια», λέει ο Νέλσον Σίλβα, ο 40χρονος που τράβηξε το βίντεο που απεικονίζει την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, με τον σύζυγό της σε ένα κατάστημα στο Ουίνδσορ να γελάει και μιλάει με το προσωπικό.

Ο Σίλβα, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το βίντεό του, υποστήριξε ότι όλοι όσοι τροφοδοτούν συνωμοσίες, τελούν υπό πλήρη σύγχυση. «Τι άλλο χρειάζεστε για να πειστείτε ότι είναι αυτή;», πρόσθεσε ο μηχανικός, πατέρας ενός κοριτσιού.

Η σύζυγος του πρίγκιπα της Ουαλίας φαινόταν χαλαρή, λέει ο Σίλβα επισημαίνοντας ότι οι φωτογραφίες αυτές κανονικά θα έπρεπε να βάλουν τέλος στις τρελές θεωρίες για την κατάσταση της υγείας της μελλοντικής βασίλισσας της Βρετανίας.

Γιατί αμφισβητούν πως είναι η Κέιτ Μίντλετον

Ωστόσο, και μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο, που δείxνει ανέμελη την 42χρονη Κέιτ στο Farm Shop του Ουίνδσορ, συνέχισαν να κυκλοφορούν στα social media διάφορα ευφάνταστα σενάρια όπως ότι δεν είναι η ίδια αλλά η σωσίας της. Κι αυτό γιατί η γυναίκα που απεικονίζεται στο βίντεο, θεωρείται γι΄αυτούς πολύ πιο ψηλή από την πραγματική Κέιτ.

Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, οι φήμες για την εμφάνιση της σωσίας της Κέιτ συγκέντρωσαν πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και πάνω από 11 εκατομμύρια στο TikTok.

Ο μηχανικός Νέλσον Σίλβα, μιλώντας από το σπίτι του μαζί με την σύζυγο και την κόρη του, δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα The Sun: «Δεν είμαι τόσο σοκαρισμένος που συνεχίζονται αυτά τα σχόλια, απλώς έχω μπερδευτεί πώς ακριβώς μπορούν να έχουν βάση. Αυτό είναι ένα βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα εκείνη και τον Ουίλιαμ. Τους είδα με τα μάτια μου. Ήταν και οι δύο εντελώς χαλαροί. Μπορούν κάποιοι να ισχυριστούν ότι ”έστησα” αυτό το βίντεο; Ότι έβαλα μια ψεύτικη Κέιτ; Είναι γελοίο».

