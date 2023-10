Ξεπουλάνε οι κούκλες Barbie – Τα αστρονομικά κέρδη μετά την ταινία

Τις πωλήσεις της κούκλας Barbie, των αξεσουάρ και των θρυλικών της Dreamhouses ενίσχυσε η μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της Mattel στους κινηματογράφους, τροφοδοτώντας έτσι την αύξηση των πωλήσεων του γ’ τριμήνου κατά 9% που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για 1,84 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία με έδρα το El Segundo της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι καλύτερες πωλήσεις παιχνιδιών αύξησαν τα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας στο γ’ τρίμηνο σε 1,92 δισ. δολάρια και αναμένει ότι η δυναμική της Barbie θα συνεχιστεί και στο πιο κρίσιμο και κερδοφόρο διάστημα της χρονιάς, αυτό των εορτών.

«Η ταινία ήταν το καλύτερο άνοιγμα για την κούκλα Barbie, η οποία πλέον ξεφεύγει από το παραδοσιακό κοριτσίστικο δωμάτιο. Απευθύνεται πλέον σε περισσότερους θαυμαστές και σε ένα ευρύτερο δημογραφικό κοινό», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Mattel, Ynon Kreiz. «Η επιτυχία της ταινίας θα συμβάλει σημαντικά και στα αποτελέσματα της επικείμενης εορταστικής περιόδου», συμπλήρωσε.

Come on, Barbie. Let’s go party

Η ταινία «Barbie», σε σκηνοθεσία της Greta Gerwig, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office από το ντεμπούτο της τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Box Office Mojo. Η ξεχωριστή ροζ χρωματική παλέτα της ταινίας και η viral καμπάνια μάρκετινγκ την έκαναν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία αγωνιζόταν να επιστρέψει στο προπανδημικό status της.

Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου της Mattel αποτέλεσαν το πρώτο σημάδι ότι η επένδυση στην ταινία είχε αντίκτυπο στις πωλήσεις της εταιρείας, οι οποίες είχαν μειωθεί σε καθένα από τα τέσσερα προηγούμενα τρίμηνα. Τα ακαθάριστα κέρδη για τα παιχνίδια Barbie – ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει τις πωλήσεις προς τους λιανοπωλητές πριν από οποιεσδήποτε προσαρμογές – αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση το τρίμηνο αυτό, βοηθώντας την κατηγορία κούκλας της εταιρείας να αυξηθεί κατά 27%.

Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένει περίπου 125 εκατομμύρια δολάρια έσοδα που συνδέονται με την «Barbie», τα οποία περιλαμβάνουν και τα εισιτήρια και τις πωλήσεις παιχνιδιών.

Τι έκαναν τα άλλα σήματα της Mattel

Η Hot Wheels, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εμπορικά σήματα της Mattel, σημείωσε επίσης ισχυρές πωλήσεις, εμφανίζοντας αύξηση 22% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό βοήθησε να αντισταθμιστεί η απότομη πτώση στις φιγούρες δράσης, τα σετ κατασκευών και τα παιχνίδια της εταιρείας.

Η Mattel αναμένει ισχυρή ζήτηση για τα παιχνίδια της κατά την περίοδο των εορτών, παρά τις προβλέψεις για ύφεση στον ευρύτερο κλάδο παιχνιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, έχει εξαγγείλει την ανάπτυξη μιας σειράς άλλων ταινιών βασισμένων στις μάρκες παιχνιδιών της, συμπεριλαμβανομένων έργων βασισμένων στα Barney, Hot Wheels, Magic 8 Ball και Polly Pocket. Ο Kreiz είναι βέβαιος ότι η Mattel μπορεί να επαναλάβει την επιτυχία της Barbie που ενισχύει την μάρκα.

«Η ταινία της Barbie λειτουργεί για εμάς ως πρότυπο», δήλωσε ο Kreiz. «Δεν λέμε ότι κάθε ταινία θα είναι η επόμενη “Barbie”, αλλά σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία». Η κυκλοφορία της Warner Bros. ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του στούντιο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η Mattel αντιμετώπιζε πτώση των πωλήσεων κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι λιανοπωλητές προσπαθούσαν να μειώσουν τα διογκωμένα αποθέματά τους. «Αυτές οι προκλήσεις έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία», δήλωσε ο Kreiz. Τα αποθέματα των retailers παιχνιδιών Mattel μειώθηκαν με διψήφιο ποσοστό το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον Kreiz, ενώ τα αποθέματα της ίδιας της εταιρείας μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση.

Έπεσαν οι μετοχές της

Τα έσοδα κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο σε 1,9 δισ. δολάρια. Τα κέρδη χωρίς τη μη ταμειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκαν σε 1,08 δολάρια ανά μετοχή, από 82 σεντς το προηγούμενο έτος. Συμπεριλαμβανομένης της μη ταμειακής επιβάρυνσης ύψους 59 σεντς για τη δημιουργία πρόβλεψης αποτίμησης για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του εξωτερικού, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 41 σεντς.

Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 86 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 1,83 δισ. δολάρια.

Παρά το διπλό κέρδος, οι μετοχές της Mattel διολίσθησαν κατά 7% στις μεταμεσονύκτιες συναλλαγές, αφού ολοκλήρωσαν την κανονική ημέρα διαπραγμάτευσης με πτώση κατά ένα κλάσμα, στα 20,11 δολάρια. Αν και η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 15% στα τέλη του καλοκαιριού και μέσα στο φθινόπωρο, καθώς η Barbie πρωταγωνιστούσε στην ποπ κουλτούρα, πρόσφατα σημείωσε πτώση και είναι περίπου αμετάβλητη για το έτος.

