Ξεκινούν την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, στον Άγ. Λαυρέντιο Πηλίου, οι εκδηλώσεις «Open Village /Ανοιχτό Χωριό», μια γιορτή για τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου και περιλαμβάνουν διαδραστικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, επιστημονικές συναντήσεις, ξεναγήσεις σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και στο δημόσιο χώρο, αναγνώριση βοτάνων, προβολές ταινιών με αναλύσεις από την ταινιοθήκη του Νεανικού πλάνου και του Διεθνούς Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, καταγραφές κτιρίων, μαγειρέματα και πολλές ακόμα δράσεις, γύρω από θέματα που συνδέονται με τα βότανα, την υγεία, την τοπική παράδοση και τη Μεσογειακή διατροφή, την προφορική ιστορία, την καταγραφή, προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Οι εκδηλώσεις χωρίζονται σε 3 θεματικές. Η πρώτη θεματική, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαββατοκύριακο, 7-9 Ιουλίου, αναφέρεται στη μεσογειακή διατροφή και πιο ειδικά στα βότανα, την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή ελαιόλαδου και βρώσιμης ελιάς και την τοπική παράδοση στη διατροφή.

Η δεύτερη ενότητα ξεκινά την Κυριακή το βράδυ, 9 Ιουλίου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 15 Ιουλίου, με αντικείμενο την καταγραφή της προφορικής ιστορίας και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, προβολές βραβευμένων ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και ενήλικες και ολοκληρώνεται με την ανάγνωση του βιβλίου «Με το ίδιο όνομα» του Μάνου Κοντολέοντα.

Ακολουθεί η τρίτη θεματική, Κυριακή 16 έως Παρασκευή 21 Ιουλίου, με αντικείμενο την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, φέτος το «Ανοιχτό Χωριό» περιλαμβάνει στις εκδηλώσεις του τη δεύτερη συνάντηση του Κόμβου Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΝΑ Ευρώπης της Europa Nostra, (Athens Heritage Hub) που εκπροσωπεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 20 και 21 Ιουλίου.

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα αναλυτικά. Μπορείτε επίσης να το βρείτε με πολλές πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.openvillage.gr και στο facebook.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ, 7-9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Φύση, βότανα και μεσογειακή διατροφή (διαλέξεις, περίπατος στη φύση, διατροφή, γαστρονομία)

Παρασκευή 7 Ιουλίου

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

Παλαιός Στρατώνας (Κεντρική πλατεία)

19:00-21:00 «Εργαστήριο παρασκευής καλλυντικών»

Νανά Δρίζη

Σάββατο-Κυριακή, 8-9 Ιουλίου ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παλαιός Στρατώνας (Κεντρική πλατεία)

Σάββατο 8 Ιουλίου

18:00-19:30 Ελιά και λάδι

«Ανοιχτή συζήτηση για την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς στο Πήλιο».

Συντονισμός – εισαγωγή, Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Συμβουλίου Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΕΤ

Παρεμβάσεις

Συζήτηση

19:30-20:00 Διάλειμμα

20:00 – 21:30 Βότανα τα ευεργετικά

Συντονισμός: Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Συμβουλίου Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΕΤ

«Παραδοσιακές χρήσεις των φαρμακευτικών φυτών του Αγίου Λαυρεντίου μέσα από μια εθνοφαρμακολογική προσέγγιση»

Εβελίνα Τσιούτσιου, φαρμακοποιός, υποψήφια Διδάκτωρ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

«Βότανα όλο το χρόνο»

Νίκος Κρίγκας, ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

«Μαζεύοντας βότανα». Ανοιχτή συζήτηση με κατοίκους του χωριού και της περιοχής,

Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Συμβουλίου Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΕΤ

Κυριακή 9 Ιουλίου

10:30 – 12:00

«Μεσογειακή διατροφή»

Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Συμβουλίου Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ)

«Βιώσιμη διατροφή και κυκλική οικονομία. Παρουσίαση οδηγού ΕΛΛΕΤ»

Ζωή Πολυμεροπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΛΛΕΤ

«Γύρω από ένα τραπέζι στις 4 εποχές του χρόνου. Ιστορίες γεύσης στον Άγ. Λαυρέντιο»

Ευθυμία Λεκίδου, Ευγενία Τσιρώνη, κάτοικοι Αγ. Λαυρεντίου

12:30-14:00

Περίπατος στη φύση – αναγνώριση βοτάνων

Νίκος Κρίγκας, ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σάββατο, Κυριακή 8-9 Ιουλίου

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ, 9-15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Προφορική ιστορία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, προβολές βραβευμένων ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και ενήλικες

Κυριακή-_ Σάββατο, 9-15 Ιουλίου Εργαστήριο

«Κινηματογραφική καταγραφή της προφορικής ιστορίας», για παιδιά, Νίκος Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός συνεργάτης του Νεανικού Πλάνου & του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας

με τη συνεργασία του Κώστα Κορρέ, Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νεανικού Πλάνου, Υπ. Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

και την υποστήριξη της Σταυρούλας Μαστρογιάννη, αρχαιολόγου, ιστορικού

Κυριακή, 9 Ιουλίου

21:00-23:00 Προβολή και ανάλυση μαθητικών ταινιών

«Έναν μύθο θα σας πω» του Φεστιβάλ Ολυμπίας, Κώστας Κορρές, ιστορικός, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νεανικού Πλάνου

Τρίτη, 11 Ιουλίου

20:00-21:00 Διάλεξη

«Η καταγραφή των ιστορικών κτιρίων από τη MONUMENTA»

Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, συντονίστρια MONUMENTA

Συζήτηση

Τετάρτη-Παρασκευή, 12-14 Ιουλίου Εργαστήριο

«Καταγράφω ένα κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του», για ενήλικες, Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, συντονίστρια MONUMENTA

Τετάρτη, 12 Ιουλίου

21:00-23:00 Προβολή και ανάλυση ταινίας

«Ο Ψύλλος» του Δημήτρη Σπύρου, από την Παιδική & Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, Κώστας Κορρές, ιστορικός, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νεανικού Πλάνου

Πέμπτη, 13 Ιουλίου

21:00-23:00 Προβολή και ανάλυση ταινίας

«Η ορχήστρα της ανακύκλωσης» των Brad Allgood & Graham Townsley από την Παιδική & Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, Κώστας Κορρές

Παρασκευή 14 Ιουλίου

18:00 – 19:30 Ημερίδα

«Προφορική ιστορία και νέοι»

Συντονισμός: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, κοινωνικός ανθρωπολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)

“Προφορική ιστορία και κινηματογραφική καταγραφή της με εκπαιδευτικές δράσεις από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους”,

Κώστας Κορρές, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νεανικού Πλάνου,

Νίκος Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτης, συνεργάτης Νεανικού Πλάνου

«Κρυμμένο σε κοινή θέα». ‘Ένα παιχνίδι χαμένων ιστοριών από το χθες στο σήμερα. Ένας νυχτερινός περίπατος στα χνάρια των «άλλων»

Μαρία Ανδρομάχη Χατζηνικολάου, εικαστικός ερευνήτρια, συμβασιούχος διδάσκουσα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Σουμέλα Μακανίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιμέλεια οπτικοακουστικής τεκμηρίωσης

Η Προφορική Ιστορία στη σχολική τάξη, Εισαγωγή της μεθοδολογίας της επιστήμης της προφορικής ιστορίας ως ερευνητικό εργαλείο στην Α/βάθμια Εκπαίδευση, Δυο παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής

Ελένη Μπαρμπουδάκη, εκπαιδευτικός, ερευνήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20:00 – 21:00 Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίου

«Καταγράφοντας τα κτήρια και τις ιστορίες τους», Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, συντονίστρια MONUMENTA

Σάββατο 15 Ιουλίου Εργαστήριο

11:00-14:00 «Προφορική ιστορία και τεχνικές συνέντευξης» για ενήλικες, Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, κοινωνικός ανθρωπολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)

19:30-20:30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίου

«Κινηματογραφική καταγραφή της προφορικής ιστορίας», για νέους και παιδιά Νίκος Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτης, Νεανικό Πλάνο – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

20:30-21:00 Διάλειμμα

21:00 -22:30

Μάνος Κοντολέων, «Με το ίδιο όνομα»,

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, 2023

Διαβάζουν οι:

Ελένη Γιάλβαλη, φιλόλογος

Ασημένια Σαράφη, φιλόλογος συγγραφέας

Και ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων

Με τους ήχους φλογέρας από τον Δημήτρη Βαγδούτη

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16-21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, δημόσιος χώρος

Κυριακή, 16 Ιουλίου

11:00-14:00 Ξεναγήσεις σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια και στον δημόσιο χώρο, από κατοίκους και εθελοντές

Δευτέρα-Τρίτη 17-18 Ιουλίου ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Παλαιός Στρατώνας (Κεντρική πλατεία)

Δευτέρα, 17 Ιουλίου

19:00 – 22:00

Ισορροπώντας τις αξίες με τις σύγχρονες ανάγκες

Συντονισμός: Πάτρα Θεολογίδου, αρχιτέκτων αναστηλώτρια, μέλος ΔΣ ΕΛΛΕΤ

«Η αλήθεια των συντριμμάτων»

Κώστας Μανωλίδης, καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επανάχρηση στην αρχιτεκτονική και ο σεβασμός των αξιών. Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα.

Δρ Θέμης Μπιλής, Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.

Επανάχρηση στην αρχιτεκτονική και ο σεβασμός των αξιών. Εισάγοντας τα μνημεία στην σύγχρονη κοινωνία. Παραδείγματα εφαρμογής

Μαρία Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ ΜSc

«Ανοικτότητα, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Βιωσιμότητα στην Αρχιτεκτονική Κληρονομιά»

Δημήτρης Ψυχογυιός, επ. καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Μορφολογικό και λειτουργικό συντακτικό στην ανάπτυξη των παραδοσιακών συνόλων»

Δημήτρης Λεβέντης, αρχιτέκτονας T.U.M. MSc

Τρίτη, 18 Ιουλίου

19:00 – 22:00

Επεμβάσεις στερέωσης: αυθεντικότητα vs ασφάλεια

Συντονισμός: Νάνσυ Καπούλα, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας ΤΕΕ

«Παθολογία ιστορικών κατασκευών που οφείλεται στο έδαφος και τις θεμελιώσεις. Μέθοδοι και τεχνικές ενίσχυσης»

Χρήστος Αναγνωστόπουλος, ομ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

«Υλικά δομής και παθολογία κτισμάτων ορεινών παραδοσιακών οικισμών. Αποκατάσταση με συμβατά υλικά και τεχνικές»

Ιωάννα Παπαγιάννη Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

«Ξύλο και ξύλινες κατασκευές»

Δημήτρης Μπίκας, ομ. Καθηγητής Οικοδομικής ΑΠΘ

«Εδαφική υγρασία. Τρόποι εκδήλωσης και μέθοδοι αντιμετώπισής της»

Δημήτρης Αραβαντινός, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

Δευτέρα έως Παρασκευή, 17-21 Ιουλίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δευτέρα – Τρίτη, 17 – 18 Ιουλίου

«Παραδοσιακά υλικά δομής και αποκατάστασης τοιχοποιιών»

Ιωάννα Παπαγιάννη, ομ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Τετάρτη, 19 Ιουλίου

9:30 – 11:00

Παλαιός Στρατώνας (Κεντρική πλατεία)

«Επεμβάσεις αποκατάστασης σε υφιστάμενα κτίρια για την αντιμετώπιση της εδαφικής υγρασίας»

Δημήτρης Αραβαντινός, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

Τετάρτη – Παρασκευή, 19-21 Ιουλίου

Ανοιχτές ξύλινες κατασκευές – Πλατεία Χατζίνη Αγίου Λαυρεντίου

Δημήτρης Ψυχογυιός, επ. καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σε συνεργασία με τον Κώστα Φραγκογιάννη, ξυλουργό

Και την υποστήριξη των:

Δημήτρη Γεωργαλά, ελαιοχρωματιστή

Γιάννη Δεληγιάννη, ελαιοχρωματιστή

Μιχάλη Ελευθεράκη

Πέμπτη – Σάββατο, 20-22 Ιουλίου

EUROPA NOSTRA ATHENS HERITAGE HUB MEETING

Συνάντηση Κόμβου Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Athens Heritage Hub) ΕΛΛΕΤ, εκπρόσωπος της Europa Nostra στην Ελλάδα

Thursday, 20 Ιουλίου

17:30-20:30

Pilot Project “Establishing a European Heritage Hub”

Stavroula Thravalou, architect engineer, conservation and sustainability consultant, ELLET representative

Ioanna Mikrou, cultural heritage researcher, member of the ELLET Board

“Agios Lavrentios and the Open Village Initiative”

Patra Theologidou, architect, restorer, member of the ELLET Board

Discussion

Friday, 21 July

10.00 – 13.30

“Discovering Agios Lavrentios. Walking tour”

Patra Theologidou, architect, restorer, member of the ELLET Board

“Timber construction workshop in Chatzini square”

Dimitris Psichogios, assistant professor, Department of Architecture, University of Thessaly

Costas Fragkogiannis, carpenter.

Saturday, 22 July (optional)

10.00 – 12.00 Tentative workshop or hike

12.00-13.30 Closing Session