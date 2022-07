Ξεκινούν στο Καστελλόριζο οι εργασίες του 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»

Ξεκινούν αυτή την Κυριακή στο Καστελλόριζο οι εργασίες του 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University (Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Κύκλος Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston), και οι Boston University Philhellenes της Βοστώνης. Η διεθνής αυτή δράση θα διαρκέσει έως και τις 15 Ιουλίου και θα διεξάγεται στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του νησιού.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και υπό την αιγίδα του Δήμου Μεγίστης.

Η διοργάνωση σχεδιάζεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα υγειονομικά μέτρα για την πανδημία, τα οποία και (παρ)ακολουθεί αυστηρά.

Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο:

Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και πολιτισμός

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 25 Πανεπιστήμια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Harvard University, Stanford University, Boston University, Rio De Janeiro University, Macquarie University, Merrimack College Μασαχουσέτης, Ocean County College, NJ, Imperial College, Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, Université Paul-Valéry Montpellier, Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.ά. Από την πλευρά των ελληνικών ΑΕΙ, συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από τα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αιγαίου, Χαροκόπειο, Πατρών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Θράκης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου. Σημαντική είναι η παρουσία ερευνητών από την Ακαδημία Αθηνών, το Study in Greece, Αdvanced Media Institute, American Bureau of Shipping κ.ά.

Το πρόγραμμα, πέραν των εντατικών καθημερινών σεμιναριακών μαθημάτων, διαλέξεων και εργαστηρίων, περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου ελιάς στον τάφο της Κυράς της Ρω, Δέσποινας Αχλαδιώτη στη βραχονησίδα της Ρω, αφηγήσεις για το Καστελλόριζο από τους γέροντες και τις γερόντισσες του νησιού, συναυλία με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, αφιέρωμα στα ακριτικά μέσα ενημέρωσης, τιμητικό αφιέρωμα στους Έλληνες πιλότους, συναντήσεις με τους ψαράδες του νησιού, αλλά και γνωριμία με τη γαστρονομική παράδοση, επίσκεψη στο Μουσείο Γρίφων, και στα σημεία όπου γυρίστηκε η ιταλική κινηματογραφική ταινίας Mediterraneo η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1991, κ.ά.

Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Associate του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά της ως χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης o Όμιλος Real (REAL NEWS, Real.gr, Real Fm 97.8), το CNN GREECE, οι εφημερίδες The Greek Herald/Ελληνικός Κήρυκας στο Σίδνεϊ, η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στη Μελβούρνη και ο ραδιοφωνικός σταθμός 2mm Radio 1665, Sydney, Darwin, Wollongong. Τη δράση υποστηρίζουν και μία σειρά άλλων φορέων.

