Whoopi Goldberg: Το μυστικό που της αποκάλυψε η μητέρα της μετά από 40 χρόνια

Αναφορά σε ένα μυστικό που αποκάλυψε η μητέρα της Γούπι Γκόλντμπεργκ (Whoopi Goldberg) έπειτα από 40 χρόνια κάνει η γνωστή ηθοποιός στο επερχόμενο βιβλίο με τα απομνημονεύματά της.

Η μητέρα της ηθοποιού, Έμμα Χάρις, νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική για δύο χρόνια επειδή έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, υποβλήθηκε σε θεραπείες ηλεκτροσόκ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχάσει αναμνήσεις και να ξεχάσει ακόμη και τα ίδια της τα παιδιά. Πέρασαν 40 χρόνια για να αποκαλύψει η Χάρις το μυστικό στην κόρη της.

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα που εξασφάλισε το People από τα επερχόμενα απομνημονεύματά της, «Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me», η 68χρονη Γκόλντμπεργκ γράφει: «Είπε: “Δεν ήξερα ποια ήσουν όταν βγήκα από το νοσοκομείο”». Στο οποίο η Γκόλντμπεργκ απάντησε: «Συγγνώμη, τι; Συγγνώμη, τι;».

Στη συνέχεια, η Χάρις εξήγησε: «Ναι, δεν είχα ιδέα ποια ήσουν. Απλά ήξερα ότι δεν ήθελα ποτέ να επιστρέψω σε εκείνο το νοσοκομείο. Οπότε έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα. Αν έλεγαν ότι ο ουρανός ήταν πράσινος και έβλεπα ότι δεν ήταν πράσινος, αλλά μπλε, θα έλεγα: “Ναι, ο ουρανός είναι πράσινος”. Γιατί δεν το ήθελα ποτέ ξανά».

«Οποιοσδήποτε άνδρας εμπλεκόταν στη ζωή σου μπορούσε να πάρει ιατρικές αποφάσεις για σένα»

Η Γκόλντμπεργκ μίλησε περισσότερο για την εμπειρία της στην εκπομπή «The View» την Τετάρτη, λέγοντας ότι ο παππούς και ο πατέρας της «ενέκριναν να κάνει η μητέρα της θεραπεία ηλεκτροσόκ για δύο χρόνια», επειδή «υπήρχε μια εποχή σε αυτή τη χώρα που… οποιοσδήποτε άνδρας εμπλεκόταν στη ζωή σου μπορούσε να πάρει ιατρικές αποφάσεις για σένα».

Η Σάρα Χέινς και η Σάνι Χόστιν εξέφρασαν το σοκ τους για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε μια τέτοια θεραπεία. Τα απομνημονεύματα της ηθοποιού και τηλεοπτικής παρουσιάστριας κυκλοφορούν την επόμενη Τρίτη. Η Γκόλντμπεργκ έγραψε την ιστορία της αφότου η μητέρα και ο αδελφός της, Κλάιντ Κ. Τζόνσον, πέθαναν το 2010 και το 2015 αντίστοιχα.

«Έχουν φύγει εδώ και αρκετό καιρό… οπότε νομίζω ότι είχα αρχίσει να ξεχνάω πολλά πράγματα», εξήγησε στους τηλεθεατές. «Όλοι έχουν φύγει και έτσι έχω αναμνήσεις από πράγματα που συνέβησαν, αλλά δεν έχω συγκεκριμένες ημερομηνίες ή ώρες».

Η Γκόλντμπεργκ αστειεύτηκε ότι τα γεγονότα του βιβλίου «μπορεί να συνέβησαν ή να μην συνέβησαν ακριβώς» όπως τα περιγράφει. Η μητέρα της, Χάρις, πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ ο αδελφός της έφυγε από τη ζωή πέντε χρόνια αργότερα από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Πηγή: Έθνος