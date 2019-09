Βυθίστηκε το φλεγόμενο πλοίο στην Καλιφόρνια – Βρέθηκαν τέσσερα πτώματα

Έρευνες στις ακτές του νησιού Σάντα Κρουζ των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει οι υπηρεσίες διάσωσης στην Καλιφόρνια, με την ελπίδα ότι θα βρουν κάποιους από τους επιβάτες του τουριστικού σκάφους Conception, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα και βυθίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από τη στεριά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που αναφέρει η Daily Mail, ανασύρθηκαν τέσσερα πτώματα και αναζητούνται άλλα 29, καθώς τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Συνολικά 39 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος αλλά μόνο πέντε, τα μέλη του πληρώματος, κατάφεραν να διαφύγουν ενώ υπάρχουν πληροφορίες για 34 νεκρούς. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά «το πλήρωμα ξύπνησε και πήγε στη γέφυρα, κατόπιν πήδηξαν στη θάλασσα», είπε η πλοίαρχος της ακτοφυλακής Μόνικα Ρότσεστερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Όξναρντ.

Η Ρότσεστερ δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν οι ναυτικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τους επιβάτες. Ένα σκάφος αναψυχής που βρισκόταν σε μικρή απόσταση περισυνέλεξε τους πέντε ναυαγούς.

Το πλήρωμα είχε προλάβει πάντως να στείλει σήμα κινδύνου στις αρχές. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Το Conception είχε ρίξει άγκυρα για τη νύχτα στα ανοιχτά του βραχώδους νησιού Σάντα Κρουζ, που αποτελεί μέρος του εθνικού δρυμού των Τσάνελ Άιλαντς.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω!»

Η Daily Mail έδωσε στη δημοσιότητα το ηχητικό ντοκουμέντο από το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το σκάφος. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ακούγεται να λέει κάποιος στον ασύρματο, που ενημερώνει για τη θέση του φλεγόμενου σκάφους και τον αριθμό των επιβαινόντων.

#CoastInc : @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

Παγιδεύτηκαν από τη φωτιά στις καμπίνες

Από όσους επέβαιναν στο σκάφος που τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά της Καλιφόρνιας, οι πέντε που διασώθηκαν είναι μέλη του πληρώματος. «Μπόρεσαν να φύγουν γιατί ήταν στην κύρια καμπίνα. Οι 34 επιβάτες ήταν στις καμπίνες κάτω από το κατάστρωμα», είπε αξιωματούχος της πυροσβεστικής. «Οι αναφορές που έχουμε είναι ότι παγιδεύτηκαν από τη φωτιά. Η φωτιά είναι τόσο έντονη, που ακόμη και όταν τη σβήσουμε δεν θα μπορούμε να ανέβουμε απευθείας στο σκάφος», πρόσθεσε.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.

BREAKING: USCG Los Angeles on boat in distress near Santa Cruz Island: "The vessel was reported as being on fire."

A "group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers." https://t.co/wrX0qj7zBU

— MSNBC (@MSNBC) September 2, 2019