Βρυξέλλες: Βίντεο από τη στιγμή που αγρότες εκτοξεύουν… περιττώματα στους αστυνομικούς

Δεν έχουν τέλος οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από πλευράς αγροτών στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σε συμβολικές κινήσεις αλλά και ενέργειες οργής, αγρότες με τα τρακτέρ τους προχώρησαν στον αποκλεισμό δρόμων στις Βρυξέλλες τη στιγμή της συνεδρίασης των «27» με σκοπό τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση του γεωργικού τομέα.

Οι αγρότες, εξακολουθώντας να διατρανώνουν τα αιτήματά τους, έστησαν οδοφράγματα, παραβίασαν τα κιγκλιδώματα και τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί από τις αστυνομικές αρχές και με τα μηχανήματά τους πετούσαν όχι μόνο σανό αλλά και… περιττώματα.

Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, τη Δεύτερα, διακρίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που οι αγρότες τοποθετούν μπροστά από τους αστυνομικούς μηχάνημα και απο αυτό εκτοξεύονται ακαθαρσίες.

🇪🇺 New footage of protests in Brussels

The police are trying to fight off the farmers with tear gas and water cannons. There are hedgehogs on the roads, but agricultural machinery easily sweeps them out of the way.

❗️Protesters are trying to break into the European quarter,…

