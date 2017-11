Βρέθηκε η Χαμένη Ατλαντίδα; Ανακαλύφθηκε ανέγγιχτο κάστρο στο βυθό λίμνης της Τουρκίας

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο βυθό της λίμνης Βαν στην Τουρκία, φουντώνει πάλι τα σενάρια για τη χαμένη Ατλαντίδα.

Οι αρχαιολόγοι, ύστερα από έρευνες 10 ετών ανακάλυψαν στο βυθό της λίμνης Βαν, ο οποίος φθάνει μέχρι και σε βάθος 451 μέτρων, ένα κάστρο που χρονολογείται περίπου στο 1.000 π.Χ, την εποχή του Σιδήρου.

Το εκπληκτικό είναι ότι το κάστρο φέρεται να βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, με τα τείχη του φτάνουν τα τρία, ακόμη και τα τέσσερα μέτρα ύψος!

Στο άκουσμα αυτής της ανακάλυψης δημιουργήθηκαν ξανά εκ νέου σενάρια για ανακάλυψη της χαμένης Ατλαντίδας, η οποία αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Πλάτωνα το 350 π.Χ., ο οποίος περιέγραψε ένα μυστηριώδες νησί που κατά τα φαινόμενα εξαφανίστηκε.

Οι δύτες που συμμετείχαν στη δεκαετή έρευνα αναζητούσε το Τέρας της Λίμνης Βαν, ένα μυθικό πλάσμα παρόμοιο με εκείνο της Λίμνης Λοχ Νες, όταν βρήκε το κάστρο.

A 3,000 year old fortress was discovered at the bottom of Lake Van in Turkey. pic.twitter.com/q3nnxglIw6

— Daniel Peter (@danieljpeter) November 20, 2017