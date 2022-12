Βρέθηκαν φωλιές ροζ ιγκουάνα 10 χρόνια μετά την ανακάλυψη του είδους – «Πορεία για να τα σώσουμε»

Για πρώτη φορά οι επιστήμονες ανακάλυψαν νεαρά και εκκολαπτόμενα ροζ ιγκουάνα 10 χρόνια μετά την ανακάλυψη του είδους.

Τα ροζ ιγκουάνα είναι ένα σπάνιο είδος, που ενδημεί μόνο στις πλαγιές του ηφαιστείου Wolf στο νησί Isabela στα νησιά Γκαλαμπάγκος και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι απομένουν ζωντανά μόνο μερικές εκατοντάδες τέτοιες σαύρες. Τα ιγκουάνα αυτά ξεχωρίζουν για το χρώμα του ενώ μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 47 εκατοστών.

THE MOST AMAZING WILDLIFE DISCOVERY OF 2022: First ever baby Pink Iguana's found and photographed in Galapagos. 🦎 Galápagos Conservancy and Galápagos National Park are desperate to save the species from imminent extinction. Learn more here! 👇https://t.co/4fnwjPp7NX pic.twitter.com/rCGd9xxEZD

