Βρετανοί ακτιβιστές για το κλίμα σκαρφάλωσαν σε γέφυρα και προκάλεσαν ουρές πέντε ωρών!

Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο M25 στη Βρετανία προκάλεσαν ακτιβιστές για το κλίμα, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς κολλημένους για πέντε ώρες.

«Πιθανώς θα με μισήσετε που το κάνω αυτό» είπε η 24χρονη Λουίζ Χάρις που με δάκρυα στα μάτια, ήταν μία από τους ακτιβιστές που σκαρφάλωσαν σε πινακίδες, κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και σε πρωινή ώρα αιχμής, παρά τη δικαστική απόφαση που τους απαγόρευε να διαταράξουν τη λειτουργία του.

Στα σημεία που βρίσκονταν οι ακτιβιστές υπήρχαν ουρές χιλιομέτρων στο Σάρεϊ, το Χέρτφορντσαϊρ, στο ανατολικό Λονδίνο και στο Έσσεξ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε 15 συλλήψεις, αν και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οργή από τους επιβάτες

Πολλοί επιβάτες αυτοκινήτων εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα σε μία ημέρα που υπήρχε πρόβλημα στις σιδηροδρομικές γραμμές αλλά και στους δρόμους, καθώς οι εταιρείες τρένων, λόγω έλλειψης οδηγών, λειτουργούν με μείωση των υπηρεσιών, ακόμη και μετά τη ματαίωση των απεργιών.

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Λουίζ, είμαι 24 ετών και είμαι εδώ… Είμαι εδώ επειδή δεν έχω μέλλον. Και πιθανώς θα με μισήσετε που το κάνω αυτό κι έχετε το δικαίωμα να με μισήσετε. Αλλά εύχομαι ότι θα κατευθύνεται την οργή και το μίσος σας στην κυβέρνησή μας. Προδίδουν νεαρούς ανθρώπους σαν κι εμένα» είπε στο βίντεο.

«Δεν θα ήμουν εδώ εάν έκαναν το καθήκον τους στους πολίτες μας. Είμαι μέρος του σχηματισμού Just Stop Oil που ζητά να μπει ένα τέλος σε όλες τις νέες άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό που όλοι οι επιστήμονες ζητούν, τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι στόχος της διαμαρτυρίας είναι ένα βιώσιμο μέλλον.

🚨 BREAKING: M25 BLOCKED 🚨

🚧 Supporters of Just Stop Oil have climbed onto overhead gantries on the M25 at multiple locations, halting traffic. They are demanding that the Government halts all new oil and gas consents and licences — anything less is a death sentence.#COP27 pic.twitter.com/Erw91lrDjH

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) November 7, 2022