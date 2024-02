Βρετανικό Μουσείο: Τραγικές συνθήκες προστασίας – Ετοιμόρροπη οροφή σε αίθουσα με ελληνικά γλυπτά

Ένα λεπτό «σεντονόπανο» προστατεύει από τα φυσικά φαινόμενα αυτή τη στιγμή ελληνικές, ρωμαϊκές και ασσυριακές αρχαιότητες, που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.

Το Βρετανικό Μουσείο που για χρόνια αρνείται να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα επικαλούμενο τις άριστες συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις του εκτίθεται ανεπανάληπτα, καθώς απ’ ό,τι φαίνεται οι αρχαιότητες εκεί είναι απροστάτευτες όχι μόνο στους κλέφτες, αλλά και από τα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Artnet πρώτη φορά στις 23 Ιανουαρίου διαπίστωσαν ότι έλειπαν οι γυάλινες επιφάνειές από τον φεγγίτη στις γειτνιάζουσες αίθουσες 8 και 23 .

Crumbling Roof Raises Conservation Concerns at the British Museum

Thin sheeting covers missing glass window panes and industrial heaters have been placed in frigid galleries alongside priceless antiquities.https://t.co/ftTbeXETXJ

— RM*(restitution matters) (@RM_Arjanti) February 21, 2024