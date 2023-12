Βρετανία: Στη Ρουάντα θα στέλνει η χώρα όσους ζητούν άσυλο

Πολλούς πόντους πήρε χθες ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, καθώς κατάφερε να περάσει με άνεση από τη Βουλή των Κοινοτήτων το νόμο για την μεταφορά αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα.

Τα βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μεγάλη νίκη του Σούνακ ο οποίος είχε θέσει ως σημαντική προτεραιότητα στην ατζέντα του την αποτροπή παράτυπων μεταναστών από το να διασχίσουν την Μάγχη.

Πάντως, το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας τον δικαίωσε: Με 313 ψήφους υπέρ και 269 κατά, ο Σούνακ κατάφερε να περάσει από την Βουλή των Κοινοτήτων τον αμφιλεγόμενο νόμο περί μεταφοράς μεταναστών στην Ρουάντα.

Για την κυβέρνηση του Λονδίνου, ο νόμος αυτός έχει στόχο να αποτρέπει τους μετανάστες από το να διασχίζουν τη Μάγχη, κάτι που για τον Σούνακ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

British lawmakers have voted in favor of Prime Minister Rishi Sunak's plan to send asylum seekers to Rwanda.

"The British people should decide who gets to come to this country — not criminal gangs or foreign courts," Sunak said after the bill passed.

https://t.co/5Jr1H5EfbE

— DW News (@dwnews) December 13, 2023