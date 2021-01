Βρετανία: Σάπια ψάρια έξω από την πόρτα του Μπόρις Τζόνσον

Περισσότεροι από δέκα οδηγοί φορτηγών με θαλασσινά και ψάρια κατέφτασαν έξω από την κατοικία πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, με το σύνθημα «Η Σφαγή του Brexit» για να διαμαρτυρηθούν για τις νέες εργασιακές συνθήκες. Απειλούν, μάλιστα, ότι θα ξεφορτώσουν όλο τους το εμπόρευμα στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, «πνίγοντας» τον Μπόρις Τζόνσον με τα προϊόντα τους.

Ο κλάδος της αλιείας και του εμπορίου θαλασσινών είναι έτοιμος να καταρρεύσει, εξαιτίας της αδυναμίας συνέχισης των εξαγωγών θαλασσινών στη μετά – Brexit εποχή. Οι ψαράδες από τη Σκωτία έρχονται πια αντιμέτωποι με νέες διαδικασίες, μη μπορώντας να κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους. Με τη συμφωνία με την Ε.Ε., απαιτούνται πιστοποιητικά, υγειονομικοί και τελωνειακοί έλεγχοι και άλλες διαδικασίες, που καθιστούν το εγχείρημα εξαιρετικά χρονοβόρο, έχοντας σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα των προϊόντων.

Forget the Brexit lies Boris slapped on to side of a bus – here is the Brexit truth on the side of lorries from seafood & fisheries industry

These images should haunt the Scot Tories, your betrayal will not be forgotten.

Pics via @scotfoodjames @aileen_boughen pic.twitter.com/vZ1Sd5BSlI

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) January 18, 2021