Βρετανία: Παραιτήθηκε βουλευτής των Εργατικών για σεξουαλικό σκάνδαλο

Δεν έφταναν οι αναταράξεις λόγω της παραίτησης Τρας, το πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας έχει να αντιμετωπίσει και την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών, Κρις Μάθεσον, καθώς η ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής του βρετανικού κοινοβουλίου πρότεινε την αναστολή των καθηκόντων του «για σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής λάθος συμπεριφοράς».

Ο 54χρονος Μάθεσον, ο οποίος ήταν παντρεμένος, διαπιστώθηκε ότι απηύθυνε πρόσκληση «με σεξουαλικά κίνητρα» σε συνεργάτη του για να κάνουν μαζί ένα ιδιωτικό ταξίδι.

Η ίδια επιτροπή που ερεύνησε τον Μάθεσον διαπίστωσε ότι «έκανε απρεπείς σεξουαλικές προτάσεις» σε άλλον συνεργάτη του κατά τη διάρκεια επαγγελματικής εκδήλωσης.

BREAKING: Labour MP Christian Matheson should face suspension over allegations of "serious sexual misconduct", the Independent Expert Panel parliamentary watchdog has said.

