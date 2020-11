Οι ρυθμιστικές αρχές στη Βρετανία πρόκειται να δώσουν την έγκριση για το εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό Covid-19 που ανέπτυξαν οι εταιρείες BioNTech SE και Pfizer Inc την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Από τη στιγμή που θα δοθεί η έγκριση, οι παραδόσεις του εμβολίου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα το δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Πηγή: Έθνος