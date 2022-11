Βρετανία: 5χρονος κάνει ποδήλατο σε κεντρικό δρόμο και ο πατέρας του βιντεοσκοπεί τα αυτοκίνητα να περνάνε ξυστά!

Από θαύμα ζει ο εικονιζόμενος μπόμπιρας που έκανε βόλτα με το ποδήλατό του σε πολυσύχναστο δρόμο της Βρετανίας ενώ τα αυτοκίνητα περνούσαν ξυστά δίπλα του και τον πατέρα του να βιντεοσκοπεί τη ριψοκίνδυνη βόλτα του παιδιού του.

Το πεντάχρονο αγόρι έκανε ποδήλατο στη μέση ενός δρόμου στο νοτιοανατολικό Λονδίνο εν ώρα αιχμής, με τον πατέρα του να τον βιντεοσκοπεί με απόλυτη ψυχραιμία, γράφει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και δεινός ποδηλάτης, Τζέρεμι Βάιν, ανέβασε στο Διαδίκτυο το σχετικό βίντεο που δείχνει τον μικρό να κάνει βόλτα με το ποδήλατό του και τα αυτοκίνητα να περνούν δίπλα του με ταχύτητα.

Ο πατέρας του μικρού οδηγούσε το όχημά του σε κοντινή απόσταση από τον γιο του με τον Σαγίντ Τζαβίντ, πρώην υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας να τον επικρίνει δριμύτατα κατηγορώντας τον ότι έθεσε σε κίνδυνο το παιδί του, όπως σχολιάζει η βρετανική «Daily Mail».

Βλέποντας το βίντεο, ο μικρός κάνει ποδήλατο σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας ενώ ένας οδηγός οχήματος από το αντίθετο ρεύμα δεν έκοψε καν ταχύτατα βλέποντάς τον να βρίσκεται στη μέση του δρόμου.

How can we expect parents to let their kids ride to school if this is how their neighbours drive towards them? He's five by the way and this is 100m from his home. @theJeremyVine @MikeyCycling @TheWarOnCars @London_Cycling @KingstonCycling @markandcharlie @cyclegaz pic.twitter.com/TPoqThXmiG

Ωστόσο, ο πατέρας του αγοριού είχε τη φαεινή ιδέα να ρωτήσει τους followers που έχει στο Twitter, εάν έφταιγε ο οδηγός που δεν έκοψε ταχύτητα βλέποντας τον γιο του. Πού να φανταστεί ότι θα τα «άκουγε» για τα καλά από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών, Σαγίντ Τζαβίντ;

Την ίδια ώρα, άλλοι ποδηλάτες άρχισαν να μοιράζονται φωτογραφίες των παιδιών τους που κάνουν μαζί ποδήλατο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο του Κίνγκστον, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Ο Βάιν, ένθερμος υποστηρικτής της ποδηλασίας, ανέβασε στο Twitter το βίντεο για να κατακρίνει τον οδηγό που δεν πήγε «σιγά» και πρόσθεσε ότι όποιος διαφωνεί, δεν θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος έγραψε ξανά στο Twitter την Τρίτη: «Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το βίντεο που δείχνει ένα πεντάχρονο να πηγαίνει με το ποδήλατο στο σχολείο. Τον βιντεοσκοπεί ο πατέρας του από το αυτοκίνητό του. Κοιτάξτε πόσο κοντά πλησιάζει αυτό το αυτοκίνητο το παιδί. Ποιος έχει άδικο; Ο πεντάχρονος ή ο οδηγός του Ford;».

«Ο πατέρας του πεντάχρονου», απάντησε χθες ο Τζαβίντ, πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας.

Όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα, ο πατέρας του μικρού, χρήστης του Twitter με την κωδική ονομασία «AZB» έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

At the core of this is ‘driving culture’ and the need to be more patient, more observant, more respectful, and to focus more on prioritising safety above journey time. That way everybody gets to enjoy and experience safe travel… https://t.co/2MZ226kD2t

— Andy Cox (@AndyCoxDCS) November 8, 2022